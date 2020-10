Coraz więcej zakażeń w Małopolsce. Tylko w piątek na 2600 przebadanych osób koronawirusa ma 725

Według informacji przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 442 zakażenia to tak zwane "przypadki rozproszone". – Oznacza to, że osoby z koronawirusem nie są w stanie wskazać źródła zakażenia – tłumaczy Dominika Łatak-Glonek, rzeczniczka małopolskiego sanepidu.

62 przypadki to tzw. ogniska rodzinne. W szpitalach i placówkach medycznych w Małopolsce potwierdzono w piątek 41 nowych zakażeń, a w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i DPS – 153. Jedno z ognisk to DPS przy ul. Łanowej 41 w Krakowie, gdzie koronawirusa ma 64 podopiecznych i 33 pracowników oraz DPS w Makowie Podhalańskim, gdzie według informacji sanepidu zakażone są 42 osoby.

- Największym niepokojem napawa mnie tak zwany koronasceptycyzm. To brak odpowiedzialności za siebie, swoją rodzinę i za innych. Jeśli ktoś chce się zarazić wirusem to proszę bardzo, ale nie ma prawa do tego, by tę epidemię roznosić i zarażać innych – mówi prof. UJ dr hab. Stanisław Bartuś ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie.