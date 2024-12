Strzelanina w centrum Krakowa. Jest śledztwo, będą zarzuty

czytaj dalej

Czego sobie życzyć w święta? Czego życzyć innym? Jak życzyć, by nie było to niestosowne, krępujące albo bolesne? Życzenia są po to, by sprawić innym przyjemność - to takie proste, ale bez oceny życia, wyglądu, decyzji, tylko w teorii. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.