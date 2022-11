Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Uchwała przyjęta, "tysiące rodzin będzie musiało wymienić samochody"

Krakowscy radni przyjęli uchwałę o Strefie Czystego Transportu. Do miasta będą mogły wjechać tylko samochody spełniające normy emisji spalin. W dwóch etapach między 2024 a 2026 rokiem dostępu do miasta będą pozbawiani kierowcy kolejnych, najstarszych, samochodów. Według szacunków urzędników, strefa pozwoli usunąć z ulic jedną piątą pojazdów i poprawi jakość powietrza o połowę.

Ograniczenia dla najstarszych samochodów

W pierwszym etapie wprowadzania Strefy, od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2026 , do miasta nie wjadą samochody najstarsze i najbardziej zanieczyszczające powietrze, tj. około i ponad 30-letnie.

"13 procent astmy u dzieci na świecie jest spowodowane wdychaniem tlenku azotu"

"Tysiące rodzin będzie musiało wymienić samochody"

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig ocenił, że to niezwykle trudna uchwała, m.in. ogranicza prawo własności, chociaż zgodna z prawem; daje poczucie niesprawiedliwości wobec osób, które nie będą mogły w przyszłości wjechać do miasta. Uchwała ta jednak – podkreślił wiceprezydent – jest potrzebna i będzie czas na przygotowanie się do jej wejścia w życie.

- Problem smogu ciągle istnieje, mimo że miasto, jak żadne inne w Polsce, włożyło tyle wysiłku by ograniczyć problem – mówił Kulig i przywołał niedawną wizytę, którą mu złożyła matka dziecka z chorobą genetyczną. - Ta choroba genetyczna występuje z powodu zdegradowanego środowiska. Tej choroby nie ma u dzieci, które się rodzą na wsi – opisywał Kulig i zaznaczył: - Oprócz troski o ekonomiczne aspekty, chciałem by była troska o zdrowie i życie innych osób.

W ocenie radnych Prawa i Sprawiedliwości SCT będzie zbyt drastyczną zmianą dla mieszkańców Krakowa i okolicy. Mariusz Kękuś wyraził obawy, że SCT uniemożliwi osobom spoza miasta dotarcie do miejsc pracy, na uczelnie oraz do szpitali – z powodu braku auta spełniającego normy. Zdaniem Kękusia, jeżeli w mieście ma powstać SCT, to miasto powinno zaoferować mieszkańcom i przyjezdnym coś w zamian – np. metro, za którym krakowianie opowiedzieli się w referendum w 2014 r., a do dzisiaj się go nie doczekali.