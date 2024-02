Przecięli wstęgę, pojechali, centrum psychiatrii dziecięcej się zamknęło. Teraz spieszą się z otwarciem

Na kolorowych krzesłach nikt jeszcze nie siedzi, na stołach nie ma jeszcze bloków rysunkowych ani kredek, a w gabinetach nie czekają na pacjentów psychiatrzy i psychoterapeuci, ale wkrótce ma się to zmienić. Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie (woj. małopolskie) zostało hucznie "otwarte" przez polityków PiS i dyrekcję szpitala, a zaraz po uroczystości zamknięte , bo ośrodek nie ma finansowania z NFZ. Co za tym idzie - nie przyjmuje pacjentów.

Leczenie środowiskowe, o którym mówi to jednak - według informacji na stronie NFZ - pierwszy poziom referencyjny. Taki zespół może zapewnić opiekę psychoterapeutów i porady psychologiczne. Psychiatrzy pracują w placówkach o drugim stopniu referencyjnym - a do takiego aspiruje andrychowskie centrum.

NFZ zapowiada konkurs, urzędnicy marszałka działalność bez kontraktu

Przypomnijmy: po "otwarciu" centrum dopytywaliśmy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, dyrekcję podległego mu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie i Narodowy Fundusz Zdrowia o to, kiedy ośrodek faktycznie zacznie działać. Nikt nie potrafił powiedzieć. Co więcej, część zaproszonych gości - w tym przecinający wstęgę radni i poseł, myśleli - tak przynajmniej zapewniają - że lekarze i terapeuci zaczną przyjmować pacjentów lada dzień. Tak się nie stało. - Nie wiedziałem (o tym - red.). Dla nas to było oczywiste, że ono już ma działać - przyznał w czwartek poseł PiS Filip Kaczyński. To między innymi on był na otwarciu centrum.