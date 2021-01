Strażacy pojechali na akcję, wtedy ktoś ukradł im agregat. "Wszyscy się na niego składali"

Policja publikuje nagranie z monitoringu, na którym jest zarejestrowany moment kradzieży agregatu prądotwórczego z remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętochłowicach. Na nagraniu widać, jak dwóch mężczyzn, jeden za drugim wchodzą do bramy OSP, na moment znikają, a potem wynoszą razem ciężki przedmiot.

Bez agregatu nie oświetlą pomieszczeń

Do kradzieży doszło na ulicy Łagiewnickiej w nocy z 2 na 3 stycznia.

- Strażacy wyjechali na akcję do katastrofy budowlanej. Brama remizy jest na pilota, zawsze zamyka ją kierowca wozu. Naciska guzik i tyle. Tego dnia z jakichś powodów brama się nie zamknęła - opowiada Hermann.

W dzielnicy Lipiny runęła ściana budynku. Był niezamieszkany i przeznaczony do wyburzenia, ale strażacy musieli przeszukać gruzy i ewakuować mieszkańców kamienicy, przyległej do ruiny. Gdy wrócili do remizy, agregatu już nie było.