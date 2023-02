Wyrywał deski na wiadukcie, runął w przepaść. Wyniki kontroli po śmiertelnym wypadku pracownika

czytaj dalej

Do tej pory takie programy nie wzbudzały kontrowersji - przekonywał wiceszef klubu PiS Marek Suski, pytany o milionowe dotacje dla fundacji związanych z PiS od ministra Czarnka. Dodał, że "nie wie", po co tym organizacjom miliony złotych na nieruchomości, bo "nie jest ich członkiem". Monika Falej z Lewicy komentowała doniesienia dotyczące zmian w komisji opiniującej wnioski fundacji. - Jeżeli ekspert czy ekspertka nie chcieli opiniować wniosku tak, jak sobie pan minister życzył, to po prostu wymieniał ich - oceniła.