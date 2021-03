Zarzuty za napad z nożem na pracowników stacji paliw i policjanta

41-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty za napad z nożem na stację paliw w Rybniku, do którego doszło we wtorek. Policjant postrzelił go wówczas w łydkę. Mężczyzna znany jest funkcjonariuszom. Pięć lat temu w trakcie policyjnej interwencji również został postrzelony przez policjanta.

W czwartek w Prokuraturze Rejonowej w Rybniku (województwo śląsku) odbyło się przesłuchanie 41-latka, zatrzymanego we wtorek w trakcie napadu na stację benzynową w centrum Rybnika. - Sprawcy przedstawiono dwa zarzuty. Po pierwsze, za usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w postaci noża, na szkodę dwóch pracowników stacji. Drugi zarzut dotyczy czynnej napaści na funkcjonariusza policji przy użyciu noża - powiedziała Malwina Pawela-Szendzielorz, zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku.

Za usiłowanie rozboju z użyciem noża 41-latkowi grozi kara pozbawienia wolności na okres co najmniej trzech lat. Za czynną napaść na funkcjonariusza, z użyciem noża, może posiedzieć w więzieniu nawet dziesięć lat.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Rybniku zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Napad na stację paliw w Rybniku. Padły strzały TVN24

Szedł, mówiąc, że chce napaść na stację

Do napadu na stację paliw przy skrzyżowaniu ulic Reymonta i Wodzisławskiej w Rybniku doszło we wtorek około godziny 19.40. Niedaleko przejeżdżali dzielnicowi. Jak relacjonowali, przypadkowy świadek powiadomił ich o mężczyźnie, który szedł w kierunku stacji, mówiąc, że chce na nią napaść. Pojechali tam i kiedy weszli do środka, zastali stojącego za ladą mężczyznę, który trzymał w ręku nóż.

- Mężczyzna przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, a dokładnie noża, sterroryzował obsługę stacji - przekazała nam aspirant Bogusława Kobeszko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. - Wymachiwał nożem. - Policjant wezwał 41-latka do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Kiedy mężczyzna nie reagował, policjant oddał strzał jego w kierunku. Ranił go w łydkę - dodała.

Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony, funkcjonariusze udzieli rannemu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. Postrzelony mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Po opatrzeniu rany trafił do policyjnego aresztu. Pobrano mu krew do badań, które wykażą, czy w momencie napadu na stację paliw znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Napad na stację paliw w Rybniku TVN24

Został już wcześniej postrzelony przez policjanta

Podejrzany już raz wcześniej został postrzelony przez policjanta. Miał wtedy 36 lat.

Rzeczniczka policji w Rybniku Bogusława Kobeszko odesłała nas w tej sprawie do komunikatu policji z listopada 2016 roku. Policjanci interweniowali wówczas w mieszkaniu przy ulicy Smolnej. O interwencję prosiła ich żona 36-latka. Mąż miał wszcząć awanturę, według słów kobiety był pijany i agresywny. Przed przybyciem policjantów opuścił mieszkanie. Szukali go w bloku i spotkali w klatce schodowej z nożem w ręce, którym miał się zamachnąć w kierunku policjanta. Wtedy padł strzał, mężczyzna został postrzelony w brzuch.

Nóż, odebrany mężczyźnie w listopadzie 2016 roku śląska policja

Wówczas także usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza z użyciem noża. Jak informuje prokurator Pawela-Szendzielorz, zastosowano wobec mężczyzny detencję - czyli umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym - ponieważ w chwili zdarzenia był niepoczytalny.

Autor:mag//now

Źródło: TVN 24 Katowice