Uciekł z pumą do lasu, sam się zgłosił w komendzie. "To była dla niego ciężka emocjonalnie sytuacja"

Mężczyzna składa w tej chwili wyjaśnienia w komendzie policji w Zawierciu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, od kilkunastu godzin był w kontakcie z policjantami z Zawiercia. Funkcjonariusze negocjowali z właścicielem dzikiego kota, przekonując go, że powinien zastosować się do wyroku sądu, który odebrał mu opiekę nad pumą.

To policjanci z Zawiercia nawiązali z byłym żołnierzem kontakt i ostatecznie przekonali go do oddania zwierzęcia do ogrodu zoologicznego. Puma jest już w ogrodzie zoologicznym w Chorzowie. Teraz trwają czynności z byłym żołnierzem. Opuści komendę wolno, ale z zarzutem karnym z artykułu 284 kk, czyli przywłaszczenia pumy, której wartość fachowcy ocenili na osiem tysięcy złotych.