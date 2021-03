"Te szpitale czekały na pacjentów. Na nieszczęście się doczekały"

- Jest skandalem, że opozycja chciała te szpitale rozebrać, że uważa, że to coś bardzo nietrafionego. Niestety koronawirus, absolutnie niezależny od żadnych polityków, nikogo nie słucha, po prostu roztoczył trzecią falę - mówił przed szpitalem tymczasowym w Katowicach poseł PiS Bolesław Piecha.

Zaapelowali do opozycji, by nie krytykowała szpitali tymczasowych. - Jest skandalem, że opozycja chciała te szpitale rozebrać, że uważa, iż to coś bardzo nietrafionego. Niestety koronawirus, absolutnie niezależny od żadnych polityków nikogo nie słucha, po prostu roztoczył trzecią falę. Jeszcze raz apeluję – nie krytykujcie tego rozwiązania, bo ono na dzisiejsze czasy jest optymalne i oby nie trzeba było tej bazy łóżkowej poszerzać – powiedział podczas konferencji prasowej przed szpitalem tymczasowym w Katowicach Bolesław Piecha.