Uszkodzony zegar za wcześnie wyłączył uliczne latarnie. Filip o 4.30 wszedł na przejście dla pieszych i zginął

- Było ciemno jak w tunelu. Kierowca zamachał na mnie telefonem i mówi: chyba potrąciłem człowieka. Leżał jakieś 50 metrów od pasów. Jeszcze oddychał. Ale jak zobaczyłem, że zgubił but, wiedziałem, że będzie ciężko. Reanimowali go półtorej godziny. Czekałem, aż odzyska przytomność. Dowiedziałem się, że miał na imię Filip, 20 lat - opowiada taksówkarz z Częstochowy.

Wezwał pomoc, dzwoniąc na 112 i został na miejscu do odjazdu karetki. Reanimacja trwała półtorej godziny. Taksówkarz: - Jeszcze oddychał. Widziałem, że brzuch mu się unosi. Ale jak zobaczyłem, że zgubił but z prawej nogi, wiedziałem, że będzie ciężko. Czekałem, aż odzyska przytomność. Zabrali go do karetki. Młody mężczyzna zmarł.