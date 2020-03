Twitter testuje posty, które mają znikać po 24 godzinach

Fleets to nowa opcja na Twitterze. Są to tweety, które będą znikać po upływie 24 godzin. Na razie jest ona testowana tylko w Brazylii na platformach iOS oraz Android. Nie wiadomo, czy wariant ten będzie dostępny na całym świecie na stałe. O pojawieniu się nowej funkcji poinformował we wpisie Kayvon Beykpour, szef produktu Twittera.