Otworzyła salon fryzjerski pomimo zakazu. Ma iść do więzienia i zapłacić grzywnę

Shelley Luther prowadzi salon fryzjerski amerykańskim mieście Dallas. Zdecydowała się go otworzyć i przyjmować klientki mimo zakazu, który obowiązuje w związku z pandemią COVID-19. Została skazana na siedem dni więzienia i ukarana grzywną w wysokości siedmiu tysięcy dolarów.

Salon fryzjerski prowadzony przez Shelley Luther wznowił działalność w kwietniu pomimo ogólnostanowego zakazu związanego z pandemią COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Kiedy kobieta otrzymała sądowy nakaz zamknięcia firmy, postanowiła podrzeć go w obecności telewizyjnych kamer, na oczach osób protestujących przeciwko zasadom społecznej izolacji i zamrożenia gospodarki. Sprawa miała dalszy ciąg w sądzie.

Nie chciała złagodzenia kary

- Jestem zmuszona się z panem nie zgodzić, kiedy mówi pan, że jestem samolubna, chcąc wykarmić swoje dzieci. To nie jest samolubne. W swoim salonie mam pracowników, którzy chodzą głodni, bo wolą wyżywić swoje potomstwo. Dlatego jeżeli uważa pan, że prawo jest ważniejsze od głodnych dzieci, to niech podtrzyma pan tę decyzję, ale ja nie zamknę swojego salonu - powiedziała Shelley Luther przed sądem.

"Tacy patrioci zasługują na nasze wsparcie"

Dla niektórych osób w USA Luther stała się symbolem walki o powrót do normalności. Postanowiły one więc wesprzeć ją i stworzyły zbiórkę pieniędzy, której celem jest pomoc w dalszym funkcjonowaniu salonu oraz pokrycie grzywny i kosztów procesu sądowego.

Dramatyczna sytuacja epidemiczna i gospodarcza w USA

Do 6 maja, od początku pandemii COVID-19 w Ameryce, koronawirusem zakażonych zostało ok. 1 230 000 osób, zmarło 72 tys. chorych. Amerykańska gospodarka jest sparaliżowana - zamknięte są sklepy, bary i restauracje, masowo upadają firmy. Sytuacja porównywana jest do Wielkiego Kryzysu czy czasów II wojny światowej.