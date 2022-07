Wypadek na Podlasiu. Trzy osoby nie żyją, są ranni

czytaj dalej

Ceny energii pozostają na wysokich poziomach. - To odzwierciedlenie całościowej sytuacji na rynku, na której ciąży najbardziej wojna prowadzona przez Rosję - powiedział na antenie TVN24 Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka24.com. Jak dodał, aktualne pozostają też konsekwencje pandemii COVID-19. - Nałożyły się na względnie krótki okres dwa potężne czynniki - pandemia oraz wojna. To jest naprawdę nadzwyczajna sytuacja, która odbija się na naszych portfelach i będzie się odbijać jeszcze przez co najmniej kilkanaście miesięcy - powiedział Wiech.