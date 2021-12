W Lublinie zawaliła się kamienica. Akt oskarżenia po ponad czterech latach

czytaj dalej

Wsiedli do jego auta, przyłożyli do gardła nóż i kazali jechać, po czym gdy dojechał do celu, pobili i ranili nożem. 31-letni niepełnosprawny mężczyzna trafił do szpitala, gdzie musiał przejść operację. W sprawie zatrzymano jak dotąd jedną osobę, to 17-latek.