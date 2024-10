Schwarzenegger poparł Harris

Jak stwierdził Arnold Schwarzenegger, pisze to wszystko, bo uważa, że jest wiele osób, które myślą podobnie jak on. "Nie poznajecie swojego kraju. I macie prawo być wkurzeni" - podkreślił. Tłumacząc swój wybór, wiele miejsca poświęcił kontrkandydatowi Harris, choć nie wymienił go z nazwiska. "Kandydat, który nie szanuje waszych głosów, jeśli nie głosujecie na niego; kandydat, który wysyła swoich zwolenników do szturmu na Kapitol, a sam przygląda się z dietetyczną colą w ręku; kandydat, który nie wykazał zdolności do pracy nad żadnymi przepisami, poza cięciem podatków, które pomoże jego darczyńcom i innym bogaczom, takim jak ja, ale nie pomoże nikomu innemu; kandydat, który myśli, że Amerykanie, którzy nie zgadzają się z nim, są większymi wrogami niż Chiny, Rosja i Korea Północna - nie rozwiąże naszych problemów" - pisze aktor. Kolejna kadencja takiego prezydenta byłaby, jego zdaniem, kolejnymi "czterema latami wciskania kitu", które sprawią, że Amerykanie będą bardziej wkurzeni, podzieleni i pełni hejtu.