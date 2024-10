Obama mocno o Trumpie: nie potrzebujemy kolejnych czterech lat arogancji

Barack Obama zaapelował do mieszkańców Pensylwanii, by głosowali na Kamalę Harris w wyborach prezydenckich. - Jesteśmy gotowi na lepszą historię - mówił były prezydent USA ostro krytykując jej kontrkandydata.

W czwartek wieczorem w Pittsburghu w Pensylwanii odbył się wiec, na którym były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zachęcał do oddawania głosów na demokratkę. CNN określa jego przemówienie "gorącym apelem na rzecz Harris". Jednocześnie Obama w dużej mierze mówił o jej konkurencie. - Nie potrzebujemy kolejnych czterech lat arogancji, niezdarności, wygrażania i podziałów. Ameryka jest gotowa, by zmienić bieg wydarzeń - mówił Obama. - Jesteśmy gotowi na lepszą historię, taką, która pomogła nam współpracować zamiast zwracać się przeciwko sobie. Jesteśmy gotowi na prezydent Kamalę Harris - zaznaczył.

Barack Obama krytykuje Donalda Trumpa

- Jestem facetem, który ma nadzieję na zmianę, więc rozumiem ludzi, którzy są sfrustrowani, czując że możemy radzić sobie lepiej. To, czego nie mogę zrozumieć, to dlaczego ktokolwiek miałby myśleć, że Donald Trump odmieni sprawy w sposób, który będzie dla mieszkańców Pensylwanii dobry - zwracał się do uczestników wiecu. Według niego "Kamala jest przygotowana do pracy jak żaden inny kandydat na prezydenta w historii".