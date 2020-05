Co, jeśli ustawa o wyborach korespondencyjnych nie wejdzie w życie? "Na razie zakładamy, że wejdzie"

Wybory prezydenckie planowane są na 10 maja. Ich ewentualna druga tura na 24 maja. Sejm 6 kwietnia uchwalił głosami Prawa i Sprawiedliwości ustawę, zgodnie z którą głosowanie miałoby zostać przeprowadzone wyłącznie w formie korespondencyjnej. Przeciwko tym rozwiązaniom protestuje opozycja i wielu ekspertów. Nad ustawą pracuje Senat. Do Sejmu ma ona wrócić w terminie do 6 maja.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który według procedowanej w Senacie ustawy ma określać za pomocą rozporządzeń wszelkie szczegóły organizacyjne, w tym wzór tzw. kart do głosowania, przyznał w zeszłym tygodniu w "Rozmowie Piaseckiego", że druk kart do głosowania już trwa. Jak przekonywał, dzieje się to "na podstawie decyzji pani marszałek Sejmu, która wyznaczyła wybory prezydenckie i na podstawie decyzji pana premiera, wydanej w oparciu o ustawę 'antycovidową', która nakazała państwowym firmom, takim jak Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Poczta Polska, przygotowanie do tych wyborów, aby mogły się odbyć w trybie korespondencyjnym".