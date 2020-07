Schody niezgody. "Prawda jest taka, że chcieliście zrobić cyrk" kontra "boją się obecności posłów"

Schody niezgody

Mikrofony na potrzeby konferencji przeniesiono na dach zbiorników retencyjnych, na które prowadziły wąskie metalowe schody. W pewnym momencie Kaleta zaczął po nich wchodzić. Podszedł do niego Nitras i przytrzymał go w pół. Oznajmił, że go nie wpuści, gdyż jest to konferencja tylko dla dziennikarzy. Nastąpiła krótka przepychanka.