Do Parlamentu Europejskiego wybierzemy 53 europosłów z Polski. Głosowanie startuje w niedzielę o godzinie 7:00 i potrwa do 21:00. Jak sprawdzić, na kogo możemy zagłosować w naszym okręgu i jak dowiedzieć się czegoś o kandydatach? Podpowiadamy, co należy zrobić.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Polacy wybiorą w nich 53 europosłów, którzy będą reprezentować nasz kraj w tej unijnej instytucji w latach 2024-2029. Lokale wyborcze w Polsce będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00, kiedy to poznamy pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Przez weekend, od piątku o godz. 24:00, obowiązywać będzie cisza wyborcza. Oto praktyczne informacje tuż przed głosowaniem.

Jak sprawdzić, w którym jestem okręgu?

W eurowyborach Polska podzielona jest na trzynaście okręgów wyborczych, obejmujących obszar jednego lub więcej województw albo ich część:

okręg nr 1 to województwo pomorskie

okręg nr 2 to województwo kujawsko-pomorskie

okręg nr 3 to województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie

okręg nr 4 to Warszawa i powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński

okręg nr 5 to pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4

okręg nr 6 to województwo łódzkie

okręg nr 7 to województwo wielkopolskie

okręg nr 8 to województwo lubelskie

okręg nr 9 to województwo podkarpackie

okręg nr 10 to województwo małopolskie i świętokrzyskie

okręg nr 11 to województwo śląskie

okręg nr 12 to województwo dolnośląskie i opolskie

okręg nr 13 to województwo lubuskie i zachodniopomorskie

Jak sprawdzić, kto kandyduje w moim okręgu?

W eurowyborach możemy zagłosować tylko na kandydata z listy zarejestrowanej w naszym okręgu. We wszystkich okręgach w kraju swoje listy zarejestrowało siedem komitetów wyborczych. W niektórych okręgach na karcie wyborczej zobaczymy jednak więcej komitetów. Kto kandyduje w poszczególnych okręgach? Oto pełne listy wszystkich kandydatów:

Jak się dowiedzieć czegoś więcej o kandydatach?

Przed oddaniem głosu na daną listę i danego kandydata warto dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat lub porównać swoje poglądy do poglądów danej partii. W tym celu pomocny może się okazać Latarnik Wyborczy, w którym wystarczy odpowiedzieć na 25 stwierdzeń, by przekonać się, do którego ugrupowania może być nam najbliżej. Warto także zajrzeć do programów politycznych danych kandydatów czy partii oraz zestawić je z wypowiedziami medialnymi czy aktywnością w mediach społecznościowych.

W tvn24.pl przygotowaliśmy także krótkie sylwetki kandydatów wszystkich komitetów wyborczych, startujących z pierwszych miejsc list w danych okręgach. Pod poniższymi linkami można znaleźć informacje o "jedynkach":

Jak zagłosować w wyborach europejskich?

W Polsce w wyborach europejskich może wziąć udział każdy, kto najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18. rok życia, a także nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu ani nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

By oddać ważny głos w wyborach europejskich, należy udać się do swojego lokalu wyborczego, właściwego dla miejsca zameldowania (lub zamieszkania) z dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, mObywatel, legitymacja studencka). W tych wyborach otrzymamy tylko jedną kartę do głosowania. Należy postawić znak X w kratce po lewej stronie przy nazwisku tylko jednego kandydata, na jednej wybranej liście.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl