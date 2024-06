Hetman, Kopacz, Scheuring-Wielgus. Pojedynek "jedynek" w Wielkopolsce

Była premier Ewa Kopacz, minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus - to tylko niektóre z nazwisk, które znajdziemy na "jedynkach" w województwie wielkopolskim. Kim są osoby, które ubiegają się o miejsce w europarlamencie z pierwszych miejsc list wszystkich komitetów?

Polacy wybiorą posłów do Parlamentu Europejskiego już w niedzielę 9 czerwca. W europarlamencie w kadencji 2024-2029 zasiądzie łącznie 720 eurodeputowanych, w tym 53 z Polski. W okręgu nr 7, czyli w województwie wielkopolskim, dziewięć komitetów wyborczych wystawiło kandydatów. Kogo znajdziemy na pierwszych miejscach list?

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Okręg numer 7 TVN24

LISTA NR 1. Krzysztof Hetman

Krzysztof Hetman startuje z pierwszego miejsca Komitetu Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe (lista nr 1). Hetman jest członkiem PSL, od grudnia ubiegłego roku kieruje Ministerstwem Rozwoju i Technologii. W ostatnich wyborach został wybrany do Sejmu, co równało się zrzeczeniu mandatu europosła. W Parlamencie Europejskim Hetman zasiadał od 2014 roku.

Urodził się w 1974 roku w Lublinie. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W przeszłości pełnił między innymi funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, marszałka województwa lubelskiego i podsekretarza w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Pod koniec kwietnia Konrad Piasecki w TVN24 pytał Hetmana o to, że w 2023 roku zrezygnował z mandatu europosła, by kandydować do polskiego parlamentu, do którego się dostał, a następnie zgodził się zostać ministrem. - Po czterech miesiącach tego ministrowania mówi pan: a teraz jestem gotów wrócić do europarlamentu. Jaki to ma sens?.

Krzysztof Hetman odpowiedział, że wystartował w wyborach parlamentarnych, bo uważał, że "to najważniejsze wybory po 1989 roku i nie może stać w roli kibica, zagrzewać koleżanek i kolegów do walki wyborczej, tylko musi wziąć w tym czynny udział". Odnośnie do startu w eurowyborach 2024 stwierdził: - Jeśli kierownictwo mojej partii uważa, że dobrym rozwiązaniem jest, aby Krzysztof Hetman kandydował do Parlamentu Europejskiego, tam walczył o polskie sprawy, tam wykorzystał swoją znajomość brukselskich korytarzy, to ja moim kolegom mówię: dobrze, jestem w stanie podjąć to wyzwanie.

LISTA NR 2. Anna Bryłka

Anna Bryłka to "jedynka" na liście nr 2, czyli Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość. Bryłka jest członkinią partii Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz wiceprezesem partii Ruch Narodowy. W 2019 i 2023 roku kandydowała w wyborach do Sejmu, nie uzyskując mandatu. Przed pięcioma laty otrzymała 8045 głosów, zaś w 2023 roku - 15 504 głosów.

Bryłka jest prawniczką, specjalistką ds. handlu zagranicznego. Ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, jest też absolwentką prawa i historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza funkcją wiceprezesa Ruchu Narodowego zajmuje również stanowisko dyrektora ds. europejskich Konfederacji - wynika z mediów społecznościowych prawniczki.

LISTA NR 3. Przemysław Grzegorek

Lista nr 3 to kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie. Jedynką na tej liście jest Przemysław Grzegorek, bezpartyjny technik telekomunikacji zamieszkały w Koziegłowach. W 2023 roku bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski - w wyborach do Sejmu otrzymał 978 głosów.

Grzegorek ukończył Technikum Łączności w Poznaniu. Współpracuje z antyszczepionkowym Stowarzyszeniem STOP NOP oraz z Fundacją Życie i Rodzina. W mediach społecznościowych przedstawia się jako działacz społeczny, organizator, uczestnik protestów oraz asystent społeczny Janusza Korwin-Mikkego.

LISTA NR 4. Tomasz Krzciuk

Jedynką Komitetu Wyborczego Polexit jest Tomasz Krzciuk. Należy do partii politycznej PolExit, jest też jej współzałożycielem. Z zawodu politolog, mieszka w Krakowie. W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego startował z okręgu nr 10 (województwo małopolskie i świętokrzyskie), nie uzyskał mandatu.

LISTA NR 5. Ewa Kopacz

Listę Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej otwiera Ewa Kopacz, doświadczona polityczka Platformy Obywatelskiej, w europarlamencie od 2019 roku na stanowisku wiceprzewodniczącej PE. W 2019 roku krótko piastowała stanowisko wiceprzewodniczącej grupy poselskiej Europejskiej Partii Ludowej.

Kopacz urodziła się w 1956 roku. Z zawodu jest lekarką, mieszka w Radomiu. Absolwentka Akademii Medycznej, w latach 2007-2011 była ministrą zdrowia, następnie przez blisko trzy lata marszałkinią Sejmu. Od września 2014 roku do listopada 2015 na stanowisku szefa rządu. Przez nieco ponad rok była również przewodniczącą PO (2014-2016).

O tegorocznych wyborach do europarlamentu Ewa Kopacz mówiła w "Faktach po Faktach" TVN24, że będą jednymi z najważniejszych wyborów w historii, ponieważ "te pięć lat kadencji parlamentu będą kształtować Unię Europejską". - Wyzwania, które stoją przed Parlamentem Europejskim, nie mogą być załatwiane przez krzykaczy czy awanturników, którym trzeba będzie uchylać immunitet - dodała.

LISTA NR 6. Joanna Scheuring-Wielgus

Listę Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica w województwie wielkopolskim otwiera Joanna Scheuring-Wielgus, wiceprzewodnicząca partii Nowa Lewica, od grudnia 2023 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Scheuring-Wielgus urodziła się w 1972 roku. Jest menedżerką kultury, specjalistką ds. PR i marketingu, działaczką społeczną, samorządową i polityczną. Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i podyplomowo Zarządzania Kulturą na Polskiej Akademii Nauk. W przeszłości radna miasta Torunia (2014-2018), członkini Rady Programowej Polskiego Radia (2017-2019) i Rady Programowej Telewizji Polskiej (2020-2023). O mandat poselski z powodzeniem ubiegała się w 2015, 2019 i 2023 roku. W Sejmie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Podczas konwencji wyborczej w Łodzi Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że "Unia Europejska to takie miejsce, gdzie bardzo ważne są fundamentalne wartości jak równość, wolność. - Ale jest jeszcze jedna, ważna dla Lewicy wartość. To jest wartość, która mówi o sprawiedliwości społecznej - dodała. - Czym jest na przykład wolność studiowania, kiedy niektórym studentom rodzic kupuje mieszkanie a innych nie stać na to, żeby zapłacić za akademik. Co to jest za wolność, co to jest za równość. Nie możemy innych zostawiać w tyle, na straconej pozycji, dlatego tak ważne jest, żeby ta sprawiedliwość społeczna obok równości i wolności po prostu była - podkreśliła. - Te wszystkie trzy wartości są, przyrównałabym to do takiego smaru w urządzeniu, które nazywamy Unia Europejska. Jeżeli tego smaru nie ma, to wszystko trzeszczy i się rozwala. Są tacy, którzy próbują pozbawić nas tego smaru - mówiła.

LISTA NR 7. Wojciech Kolarski

Listę Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość otwiera Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta RP, działacz społeczny, członek PiS.

Kolarski urodził się w 1972 roku. Z wykształcenia jest filozofem. Absolwent filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, studiował również filozofię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował m.in. w urzędzie miasta Krakowa i w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego. W latach 2011-2015 był dyrektorem biur poselskich Andrzeja Dudy podczas sprawowania mandatu posła i europosła. W kancelarii prezydenta pełni nadzór nad Biurem Wystąpień i Patronatów Prezydenta oraz Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Oczywiście, jestem człowiekiem prezydenta, z poparciem prezydenta. To prezydent powiedział: masz doświadczenie, masz kompetencje, dobrze potrafisz zabiegać o polskie sprawy. Pokazałeś, że masz wystarczające doświadczenie. Idź i walcz o polskie sprawy w Parlamencie Europejskim - mówił Wojciech Kolarski w RMF FM.

LISTA NR 8. Krzysztof Borysewicz

W okręgu nr 7 zarejestrowano też listę kandydatów Komitetu Wyborczego Normalny Kraj. Listę komitetu otwiera Krzysztof Borysewicz - kreślarz techniczny, członek partii Normalny Kraj. Mieszka w miejscowości Szczepidło.

LISTA NR 9. Jakub Frąckowiak

Jedynką Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w województwie wielkopolskim jest Jakub Frąckowiak - członek partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Mieszka w Poznaniu, zarządza przedsiębiorstwem.

Autorka/Autor:wac//az

Źródło: tvn24.pl