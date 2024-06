"Pięć najważniejszych lat w historii Unii". Ostatnie godziny kampanii

czytaj dalej

Komisja śledcza do spraw afery wizowej zawnioskowała do prokuratora generalnego Adama Bodnara o udzielenie informacji, czy osoby podejrzane o podpalenie centrum handlowego Marywilska "wjechały na wizach z programu rządu Mateusza Morawieckiego Poland.Business Harbor" - powiedział jej szef Michał Szczerba (KO). Mówił też, że będzie co najmniej kilka zawiadomień do prokuratury. - Dla mnie afera wizowa to była zdrada. To była zdrada polskich ideałów, europejskich wartości - uważa Szczerba.