Wybory i co dalej? Tak wyłonione zostaną nowe władze Unii Europejskiej

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego nadchodzi czas na wybór nowych władz unijnych instytucji. Pierwsze decyzje w tej sprawie zapadną w połowie lipca, gdy odbędzie się inauguracyjna sesja nowego Parlamentu. Co czeka Unię w najbliższych, powyborczych miesiącach?

W zakończonych w niedzielę wyborach do Parlamentu Europejskiego obywatele państw UE wybrali łącznie 720 europosłów. Z najnowszych dostępnych danych opublikowanych na stronie PE wynika, że najwięcej mandatów będzie mieć Europejska Partia Ludowa, a wraz z dwoma innymi tradycyjnie wspierającymi integrację europejską siłami, grupą Socjalistów i Demokratów oraz Renew, będzie mieć znaczną większość w nowym Parlamencie.

Nowi reprezentanci PE wezmą teraz udział w procesie wybierania nowych władz na szczeblu unijnym. Co będzie się działo w najbliższych tygodniach i miesiącach?

Unijny kalendarz powyborczy

W pierwszych tygodniach po wyborach do PE europosłowie formują grupy polityczne, czyli frakcje. Dołączają do nich zgodnie ze swoimi poglądami politycznymi, a nie według narodowości. Frakcja musi liczyć co najmniej 23 posłów pochodzących z co najmniej siedmiu różnych państw. W poprzedniej kadencji było łącznie siedem grup politycznych.

Po raz pierwszy europosłowie w nowej kadencji zbiorą się w dniach 16-19 lipca w Strasburgu. Podczas tej sesji wybiorą nowego przewodniczącego PE. Obecnie funkcję tę pełni Roberta Metsola. Kandydatów na przewodniczącego PE może złożyć grupa polityczna lub dowolna grupa europosłów licząca 36 osób. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość oddanych głosów w głosowaniu tajnym. Przewodniczącego wybiera się na kadencję trwającą 2,5 roku, z możliwością reelekcji.

Podczas pierwszej sesji wybrani zostaną też wiceprzewodniczący PE i kwestorzy. W tym przypadku kandydatów również może zgłosić grupa 36 europosłów. Głosowanie odbywa się równocześnie dla wszystkich kandydatów, a każdy poseł może oddać tyle głosów, ile miejsc jest dostępnych. Kandydaci, którzy uzyskają bezwzględną większość oddanych głosów, są wybierani w kolejności zależnej od liczby uzyskanych głosów. Ich kadencje trwają 2,5 roku. Wiceprzewodniczących jest czternastu, a kwestorów pięciu.

Europosłowie zdecydują w połowie lipca także o tym, ilu posłów zasiadać będzie w każdej z parlamentarnych komisji. Wyznaczą ich członków oraz zastępców. Każda komisja wybierze następnie swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczących na pierwszym posiedzeniu.

Kluczowe wydarzenia po wyborach do PE PAP/Maciej Zieliński

Wybór szefa i składu Komisji Europejskiej

Już po wakacjach europosłowie zagłosują z kolei nad wyborem nowego szefa Komisji Europejskiej. Kandydatów na to stanowisko nominuje Rada Europejska, czyli szefowie rządów wszystkich państw członkowskich UE, większością kwalifikowaną. Jedną z kandydatek pozostaje obecna przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Przed głosowaniem w PE kandydat na szefa Komisji jest zaproszony do wygłoszenia przemówienia i udziału w debacie w Parlamencie. W głosowaniu musi uzyskać poparcie co najmniej połowy wszystkich europosłów plus jeden. Jeśli go nie uzyska, Rada Europejska proponuje inną osobę. Nowo wybrany szef Komisji wybiera poszczególnych komisarzy na podstawie nominacji każdego z krajów UE oraz przyznaje im określone obszary polityki. Każdy kraj członkowski UE ma jednego komisarza.

By zostać wybranym na komisarza, każdy z kandydatów musi się stawić przed komisją parlamentarną, stosowną dla obszaru polityki, który ma objąć. Oceni ona, czy posiada kompetencje do zajmowania się daną dziedziną. Później organizowana jest debata plenarna w PE, podczas której nowy szef KE przedstawia swoją komisję oraz jej priorytety. Europosłowie głosują nad Komisją jako całością i musi ona uzyskać większość oddanych głosów. Głosowanie to odbędzie się prawdopodobnie jesienią.

Unię Europejską czeka też zmiana szefa Rady Europejskiej, którym obecnie jest Charles Michel. Ten wybierany jest przez jej członków, a zatem szefów rządów państw, większością kwalifikowaną. Nowy przewodniczący Rady urząd obejmie 1 grudnia.

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: tvn24.pl, elections.europa.eu, europarl.europa.eu