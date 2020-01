Pod prąd na ekspresówce. "Gdyby mnie oślepiło słońce, byłby dzwon"

Matizem pod prąd

Do kolejnej tego typu sytuacji doszło w czwartek po godzinie 12 na drodze S5. Reporter 24 jechał w kierunku Wrocławia. Jego kamera samochodowa, na wysokości Żmigrodu, nagrała kierowcę jadącego pod prąd.

- Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. Dobrze, że to było w dzień i, że go zauważyłem, bo gdyby mnie słońce oślepiło na dwie sekundy, to byłby dzwon - mówił autor nagrania, pan Jacek. Jak dodał, kierowca wyglądał na osobę starszą.