Konsultacje lekarskie miała tylko telefonicznie. 74-latka trafiła do szpitala z guzem wielkości brzucha ciążowego

Guz ogromnych rozmiarów

- Na początku myślała, że przytyła, ale potem okazało się, że obwód brzucha powiększa się tak szybko, że stanowiło to problem już dla niej w poruszaniu się, czy oddychaniu. Jako że byłem chyba najbliższym czynnym chirurgiem jej miejsca zamieszkania, zgłosiła się do mnie, a ja natychmiast skierowałem ją do siebie na oddział chirurgiczny. Początkowo myślałem, że mamy do czynienia tylko z olbrzymim wodobrzuszem, ale już na oddziale, po przyłożeniu głowicy okazało się, że w brzuchu mamy dużych rozmiarów guza – mówi Jerzy Ceglecki, ordynator oddziału chirurgicznego w Namysłowskim Centrum Zdrowia.