Zniszczył kilkaset sadzonek i zostawił odcisk buta

Zarzuty zniszczenia mienia o wartości ponad 10 tysięcy złotych usłyszał 23-letni mężczyzna, który zniszczył ponad 800 sadzonek, uszkodził klomb i bramę wjazdową na posesję. Na miejscu zostawił odcisk buta, który idealnie pasował do obuwia znalezionego później u niego w domu. Zdradziły go też liczne zadrapania na skórze.

Odcisk buta

- Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli wiele śladów, w tym pozostawiony na polu odcisk obuwia sprawcy. Już następnego dnia, w wyniku pracy operacyjnej, kryminalni zatrzymali 23-letniego mieszkańca gminy Mściwojów. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych należących do mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli parę butów sportowych, które idealnie pasowały do pozostawionych na miejscu zdarzenia śladów – mówi Ewa Kluczyńska, rzeczniczka policji w Jaworze.

Mężczyzna posiadał również liczne pokłucia i zadrapania na rękach. Ustalono, że pochodzą one od roślin. Dowody wprost wskazywały na sprawstwo 23-latka. Przyznał się do winy, a swoje zachowanie tłumaczył zbyt dużą ilością spożytego alkoholu. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Będzie musiał również pokryć koszty związane z naprawieniem szkód.