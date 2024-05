"Dynamiczne działania" i narkotyki warte blisko siedem milionów

- Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzili od dłuższego czasu czynności operacyjne dotyczące zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W tę sprawę zaangażowali się najbardziej doświadczeni funkcjonariusze, którzy przez kilka miesięcy skrupulatnie pracowali na tym, aby dotrzeć do osób trudniących się wytwarzaniem narkotyków i zlikwidować miejsca, gdzie są produkowane. Hermetyczność środowiska przestępczego i metody działania osób zajmujących się ich produkcją sprawiły, że kryminalni musieli działać niekonwencjonalnie - przekazuje w komunikacie asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy dolnośląskiej policji. - Kiedy zebrali kompletną wiedzę i wytypowali kilka miejsc, w których mogłyby być wytwarzane i przechowywane narkotyki, przystąpili niezwłocznie do działań. Z uwagi na charakter czynności związanych z zabezpieczeniem i likwidacją miejsca produkcji narkotyków, wsparcia legnickim policjantom udzielili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – dodaje.