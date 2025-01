Czołowe zderzenie aut. Kierowca w szpitalu

Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło na DK 11 w Kostowie (woj. opolskie). Kierujący peugeotem na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas i uderzył w jadące z naprzeciwka bmw. Jedna osoba nieprzytomna została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Pozostałe osoby trafiły na obserwację, w tym 1,5-roczne dziecko. Policjanci wprowadzili ruch wahadłowy.

- Kierujący osobowym peugeotem, 30-letni mężczyzna, najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków atmosferycznych na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka osobowym bmw. W peugeocie podróżował 30-latek i 1,5-roczne dziecko, mężczyzna z uwagi na poniesione obrażenia ciała został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na obserwację, ale nie miało większych obrażeń. Podróżujący bmw 19-latkowie, chłopak i dziewczyna, zostali również przewiezieni do szpitala na obserwację - wyjaśnia asp. szt. Dawid Gierczyk oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.