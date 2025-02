Zjechał na nartach do Śnieżnych Kotłów. "Skrajnie nieodpowiedzialne"

Narciarz zjechał wewnątrz Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach. Na szczęście tym razem nie doszło do wypadku. - To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie - komentuje zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.

- Narciarz zjeżdżał w wielkim śnieżnym kotle o prawie pionowych ścianach, wysokich na 150 metrów. To obszar, w którym jest to kategorycznie zabronione. To bardzo niebezpieczne miejsce, praktycznie krawędzie żlebów. Nawet GOPR-owcy nie poruszają się tam bez specjalnej asekuracji. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Zawsze surowo traktowane przez straż parku - przekazuje Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.