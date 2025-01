Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to również setki najróżniejszych aukcji internetowych. Wśród nich są te, przygotowane przez dziennikarzy i dziennikarki TVN24, TVN, TTV oraz gwiazdy znane z produkcji TVN Warner Bros. Discovery. Wspólna gra w golfa, warsztaty pięknego mówienia, suknie ślubne czy piłka podpisana przez Shaquille'a O'Neala - to tylko niektóre wyjątkowe przedmioty i atrakcje, które trafiły "pod młotek". Zebrane w ten sposób pieniądze trafią w całości na konto WOŚP.

"Gramy na zdrowie!" - tak brzmi hasło 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie hematologii i onkologii dziecięcej, a motywem przewodnim "bezpieczeństwo i zdrowie dzieci". "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w niedziele 26 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę 25 stycznia.

Tradycją Finałów stały się już aukcje internetowe. Tylko w 2024 roku w serwisie Allegro zorganizowano 278 241 aukcji, które zakończyły się łączną kwotą 36 452 340,98 zł. Po raz kolejny dziennikarze i dziennikarki TVN24, TVN, TTV oraz gwiazdy znane między innymi z produkcji TVN Warner Bros. Discovery włączają się do gry z Orkiestrą, organizując aukcje dla WOŚP.

Pierwszy w Polsce dziennikarz, który leciał myśliwcem F-16 - Artur Molęda - na aukcję przekazał wyjątkowe zdjęcie, wykonane w trakcie realizacji reportażu "Strażnicy Nieba" TVN24 GO. Autorem zdjęcia jest specjalizujący się w fotografii lotniczej Bartosz Bera. Zdjęcie o wymiarach 125x80 cm prezentuje dwa amerykańskie myśliwce F-35 oraz polski F-16, biorące udział w sesji Air to Air nad Półwyspem Helskim. Wyjątkowy egzemplarz fotografii został podpisany przez twórców i osoby biorące udział w reportażu - w tym przez oficerów i pracowników obsługi technicznej z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.

Zdjęcie myśliwców nad Helem z podpisami od Artura Molędy TVN24

Dziennikarze "Wstajesz i wiesz" TVN24 Joanna Kryńska i Radosław Mróz zrealizują wyjątkowe warsztaty pięknego mówienia. Dziennikarski duet zaprezentuje najróżniejsze sposoby skutecznej rozgrzewki aparatu mowy, zdradzą tajniki tego, jak mówić pięknie i swobodnie. W opisie aukcji zaznaczono, że warsztaty mogą odbyć się do końca 2025 roku w Warszawie bądź w innym, ustalonym wcześniej mieście, a w spotkaniu może uczestniczyć nie więcej niż pięć osób.

Joanna Kryńska i Radosław Mróz zapraszają na warsztaty pięknego mówienia TVN24

Wizyta na planie programu "Dzień Dobry TVN" czeka na zwycięzców aukcji, zorganizowanej przez redakcję programu. Dwuosobowe zaproszenie można będzie wykorzystać do końca 2025 roku. Będzie to okazja, żeby spotkać się z prowadzącymi, spojrzeć za kulisy programu i przekonać się osobiście, jak powstaje telewizja na żywo.

Redakcja "Dzień Dobry TVN" zaprasza do swojego studia TVN

Na plan zdjęciowy programu "Mam Talent" zapraszają jeden z jego prowadzących Jan Pirowski oraz TVN S.A. Wizyta będzie możliwa "podczas realizacji odcinków półfinałowych lub finału na żywo w jednym z wybranych terminów: 19.04, 26.04, 3.05, 10.05 lub 17.05 2025 r.". "Będzie to wspaniała okazja do zajrzenia za kulisy produkcji, przybicia piątki z prowadzącymi i jurorami oraz poczucia emocji towarzyszących powstawaniu programu na żywo!" - przekonuje Pirowski.

Jan Pirowski i TVN S.A. zapraszają na plan programu "Mam Talent" TVN/WOŚP

"Dwie żony to dwie sukienki, a to oznacza dwie aukcje i dwie okazje do pomagania!" - napisała na Instagramie dziennikarka i producentka TVN Marta Warchoł. A o co chodzi? Marta Warchoł ze swoją żoną - Iwoną Widomską (również dziennikarką i producentką z redakcji "Fakty" TVN) na dwie osobne aukcje wystawiły swoje suknie ślubne. Obie kreacje - jak czytamy w opisach aukcji - to przede wszystkim "historia miłości, równości i akceptacji, które są fundamentem lepszego świata".

"Dwie żony, to dwie sukienki". Suknie ślubne Marty Warchoł i Iwony Widomskiej

Dziennikarz TTV Jakub Porada zaoferował godzinne "szkolenie językowe z Mistrzem Mowy Polskiej". "Nauczę Cię, jak obniżyć głos, przestać akcentować końcówki zdań, wyeliminować yyy i eee, uzyskać perfekcyjną dykcję, jak zaczynać wystąpienie i jak szukać puenty, jak nie wdzięczyć się do kamery/komórki i być naturalnym, jak pozbyć się tremy" - przekonuje dziennikarz.

Jakub Porada dla WOŚP: warsztat językowy z Mistrzem Mowy Polskiej TVN24

Reporter programu "Polska i Świat" TVN24 Dawid Rydzek na aukcję wystawił egzemplarz swojej książki "Spektakl władzy. Amerykańskie seriale polityczne". "Chcielibyśmy, żeby polityka była idealistyczna jak w 'Prezydenckim pokerze' ('The West Wing'), myślimy, że jest taka makiaweliczna jak ta z 'House of Cards', a tak naprawdę najbliżej jej pewnie do tej z absurdalnie dyletanckiej 'Figurantki' ('Veep'). O tych amerykańskich produkcjach z małego ekranu jest zaś dostępna do wylicytowania tutaj książka "Spektakl władzy", która może posłużyć za dobry wstęp do drugiej prezydentury Donalda Trumpa" - przekonuje jej autor. Podpisaną przez Rydzka książkę można będzie odebrać w Warszawie i przy okazji wypić kawę z reporterem.

Książka Dawida Rydzka "Spektakl władzy" z autografem TVN24

WOŚP 2025. Sportowe aktywności z dziennikarzami TVN Warner Bros. Discovery

Grzegorz Kajdanowicz i Konrad Piasecki zaproponowali zwycięzcy licytacji wspólną grę w padla. "Będzie to okazja do niezapomnianej rywalizacji, wymiany doświadczeń, a także do rozmów na tematy związane z mediami, sportem. A wszystko to w luźnej, przyjacielskiej atmosferze" - wyjaśniono w opisie aukcji.

Gra w padla z Grzegorzem Kajdanowiczem i Konradem Piaseckim TVN24

Natomiast Justyna Sieklucka i Mateusz Walczak zapraszają na wspólną rozgrywkę w golfa. "To nie będą zawody, a świetnie spędzony czas w szczytnym celu. Golfowa aktywność i dodatkowo rozmowa przy kawie" - zapewniają dziennikarze. Zwycięzca będzie mógł sam zaproponować jedno z pól golfowych w województwie mazowieckim lub śląskim.

Justyna Sieklucka i Mateusz Walczak zapraszają na wspólną grę w golfa TVN24

Adrian Mielnik przekazał pod młotek wyjątkową piłkę do koszykówki. Jej wyjątkowość polega przede wszystkim na tym, że została podpisana przez legendę NBA Shaquille'a O'Neala. "Do piłki dołączam również unikatowy pin z firmowym wsadem Shaqa oraz naklejkę NBA" - informuje dziennikarz.

Adrian Mielnik dla WOŚP: piłka z podpisem Shaqa O'Neala

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

33. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana zostanie w sobotę 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia będzie można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.

