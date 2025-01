Najdroższe aukcje 33. Finału WOŚP

Maciej Musiał wysprząta mieszkanie

Maciej Musiał zaproponował z kolei, że w ramach swojej aukcji posprząta zwycięzcy licytacji mieszkanie lub dom w rytm utworu "Explosion". Osoby, które nie przepadają za tą piosenką, mają inne możliwości. Sprzątanie może się także odbyć do "Lay all your love on me" zespołu ABBA, "Hotel room service" Pitbulla, "Moonlight Shadow" w wersji Groove Coverage lub "Chciałem być" Krzysztofa Krawczyka. "Jak mawiał klasyk, sprzątanie będziemy wspominać do końca świata i jeden dzień dłużej" - zapowiedział aktor.