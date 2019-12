Płomienie uwięziły 78-latkę w budynku. Policjanci nie czekali na strażaków, uratowali kobietę

Policjanci z Dobrego Miasta (Warmińsko-Mazurskie), jako pierwsi dotarli do płonącego budynku. Wiedzieli, że w środku znajduje się starsza kobieta. Nie czekali na przyjazd strażaków i sami weszli do środka. Uratowali 78-latkę, która trafiła do szpitala.