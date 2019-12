Bałagan z poprawkami, przerwy "na wychłodzenie emocji". Ustawa represyjna w sejmowej komisji





»

Sejmowa komisja sprawiedliwości pracuje nad poszczególnymi zapisami projektu klubu PiS dotyczącego nowelizacji ustaw sądowych. Obrady mają bardzo burzliwy przebieg, a przewodniczący komisji Marek Ast ogłaszał już dwukrotnie przerwę "na ochłonięcie". Posłowie opozycji podkreślają, że poprawki pojawiają się w ostatniej chwili i nie mają czasu na zapoznanie się z nimi. Transmisja posiedzenia na TVN24.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem. W sali trwało bowiem drukowanie poprawek złożonych do projektu.

Gasiuk-Pihowicz: posłowie nie mają poprawek

Obrady od początku mają burzliwy przebieg. Po rozpoczęciu posiedzenia posłowie opozycji składali wnioski formalne, m.in. o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie projektu. Pojawiły się wnioski o przerwę w związku z koniecznością zapoznania się z poprawkami.

Oglądaj Wideo: tvn24 Śmiszek zgłasza wniosek formalny

- Kto z posłów nie ma poprawek, ręka do góry. Posłowie nie mają poprawek, a pan przewodniczący chce ten legislacyjny taran przeprowadzić - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) w czasie głosowania nad przyjęciem porządku obrad komisji. Kilku posłów podniosło ręce.



W głosowaniu 15 posłów było za przyjęciem porządku obrad, dziewięciu przeciw. Po przyjęciu porządku obrad posłowie opozycji zgłaszali kolejne wnioski formalne.

Oglądaj Wideo: tvn24 Spór pomiędzy Kamilą Gasiuk-Pihowicz a Markiem Astem

Przerwa na "wychłodzenie emocji"

Wówczas poseł Przemysław Czarnek (PiS) zawnioskował o przerwanie wstępnej części posiedzenia i przejście do procedowania nad poszczególnymi zapisami projektu.

- Panie przewodniczący, każdy poseł reprezentujący Polaków ma prawo wnioski formalne składać, to nie jest pana dobry gest - protestował Arkadiusz Myrcha (KO), zwracając się do prowadzącego obrady Marka Asta (PiS).



Ostatecznie za przejściem do procedowania głosowało 14 posłów, przeciw było 12. Posłowie opozycji zaczęli protestować. W związku z tym przewodniczący komisji Marek Ast zarządził minutę przerwy na - jak powiedział - "takie wychłodzenie emocji".

Oglądaj Wideo: tvn24 Minuta przerwy na "takie wychłodzenie emocji"

Gdy po przerwie głos zabrał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, Kamila Gasiuk-Pihowicz powiedziała, że nadal budzi jej wątpliwość tak szczegółowa znajomość tego aktu prawnego przez ministerstwo (projekt został złożony jako poselski). Wyraziła obawę, że mieliśmy "ominięcie ścieżki rządowej wymagającej i konsultacji społecznych i oceny skutków regulacji".

"Koniec gwałtu na konstytucji i na obywatelach"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks zawnioskowała o odrzucenie przez komisję całego projektu, który, jak powiedziała, został "rozjechany" przez Biuro Analiz Sejmowych. - Koniec gwałtu na konstytucji i na obywatelach - podkreśliła.

Głosowanie odbywało się w głośnej i burzliwej atmosferze. Wniosek o odrzucenie projektu w całości przepadł jednym głosem. Głosowało 25 posłów, 12 posłów było za, 13 przeciw. Nikt się nie wstrzymał.

Projekt ustawy "o bezkarności polityków PiS-u"

Michał Szczerba (KO) powiedział, że ta ustawa potocznie nazywana jest represyjną, w związku z czym zaproponował zmianę tytułu ustawy na "ustawę o represjach wobec sędziów związanych ze stosowaniem konstytucji i prawa Unii Europejskiej". Z kolei Adam Szłapka (KO) proponował tytuł projektu ustawy "o bezkarności polityków PiS-u".

Oglądaj Wideo: tvn24 Szłapka: Proponuję tytuł projektu ustawy o bezkarności polityków PiS-u

Ze względu na "dezorganizację prac komisji" poseł PiS Bartosz Kownacki zgłosił wniosek formalny, zgodnie z którym z każdego klubu parlamentarnego mogła wypowiedzieć się tylko jedna osoba, a jej wypowiedź może trwać maksymalnie minutę. Wcześniej o zdanie w tej kwestii zapytano przedstawiciela Biura Legislacyjnego Sejmu. Zdaniem Biura taki wniosek można było poddać pod głosowanie, jednak samo ograniczanie możliwości wypowiadania się budzi wątpliwości. Wniosek przyjęto głosami posłów PiS.

"Bortniczuk zgłosił poprawkę, ale się z niej nie cieszy"

Po odczytaniu preambuły przez posła Kamila Bortniczuka (Porozumienie) poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek wniósł o merytoryczną zmianę treści preambuły ustawy. - Ustawa o ustroju sądów powszechnych to ustawa z 2001 roku. Żyliśmy 18 lat bez tej preambuły i jakoś sobie bez niej radziliśmy. Zgodnie z nauką prawa, preambułę przyjmuje się wtedy do ustawy, jeśli jest ważny powód - uzasadniał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kamil Bortniczuk odczytuje proponowaną preambułę ustawy

Po kilkuminutowej przerwie Paulina Henning-Kloska (KO) oceniła, że preambuła to zabieg "czysto propagandowy".

- Pan poseł Bortniczuk zgłosił poprawkę, ale się z niej nie cieszy - skomentował z kolei Krzysztof Paszyk (PSL-Kukiz'15).

"Rana krwawi, musimy znaleźć plaster"

Przemysław Czarnek (PiS) apelował: - Nie róbcie hucpy z tej komisji.

- Rana krwawi, musimy znaleźć plaster. Podnieśliście rękę na praworządność, rękami sędziów wam poddanych i teraz trzeba naprawić sytuację. Obrażacie inteligencję Polaków - mówił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Czarnek (PiS): Nie róbcie hucpy z tej komisji

Bałagan z poprawkami

"Strona rządowa poczuła, jakby zderzyła się ze ścianą. I to wywołało szok" Tam jest tyle... czytaj dalej » Jacek Ozdoba (PiS) zaproponował przyjęcie większości z ponad 20 przedłożonych komisji poprawek w pakiecie. Ozdoba przedstawił wszystkie poprawki łącznie, odczytując ich jednostki redakcyjne bez treści i uzasadnienia, co zajęło jedynie kilka minut i spotkało się z gwałtownym sprzeciwem opozycji. Poseł PiS uzasadniał, że poprawki łączą się ze sobą, "w zasadzie są nierozerwalne". Przekonywał, że ich pełną treść posłowie mają w drukach.



Posłowie opozycji domagali się złożenia pisemnej wersji tych z poprawek, które uległy modyfikacji w stosunku do wersji złożonej na papierze. Okazało się także, iż do pierwotnej liczby 18 poprawek z tego pakietu dołączona została jeszcze jedna. - Bardzo proszę pilnować prawa i proszę o oddanie głosu Biuru Legislacyjnemu, żeby wypowiedzieli się w tej sprawie obiektywnie, merytorycznie – apelowała Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).



Propozycja łącznego głosowania wywołała wzburzenie opozycji i przedłużenie przerwy w obradach. Ostatecznie Ozdoba wycofał się z pomysłu łącznego procedowania poprawek. W zarządzonym przez szefa komisji głosowaniu za procedowaniem projektu poszczególnymi artykułami opowiedziało się 17 posłów, a przeciwko temu – sześciu.



Według posłów opozycji omawianie projektu całymi artykułami jest niemożliwe, gdyż np. pierwszy z tych artykułów liczy 14 stron i zmienia blisko 40 przepisów.

Źródło: PAP / Tomasz Gzell Posłowie PiS Piotr Sak i Jacek Ozdoba

Projekt ustawy represyjnej

Wójcik mówi o "niedopuszczeniu do anarchii". Budka o "odebraniu tego, co najważniejsze" To jest ustawa,... czytaj dalej » Obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze posłowie klubu PiS złożyli 12 grudnia w Sejmie w zeszłym tygodniu.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY PROPONOWANYCH ZMIAN PUNKT PO PUNKCIE >>>

Projekt przewiduje między innymi "możliwość złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania Krajowej Rady Sądownictwa". Projekt zakazuje też samorządom sędziowskim "podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz". Wprowadza jednocześnie zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

W czwartek po południu posłowie w pierwszym czytaniu ponad dwie godziny debatowali nad tym projektem.

Źródło: PAP / Tomasz Gzell Poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk

Poprawki

Sędziowie w Niemczech mogą oceniać ustawy, we Francji uczestniczą w manifestacjach Politycy rządu... czytaj dalej » Na początku posiedzenia komisji sprawiedliwości, do której trafił projekt, posłowie otrzymali propozycje poprawek w drukach. Po modyfikacjach obecnie tych poprawek jest 22. Jedna z nich, którą wcześniej zapowiadało Porozumienie Jarosława Gowina - preambuła do ustawy - została przyjęta przez komisję.

Na rozpatrzenie oczekują dwie pozostałe poprawki zapowiadane przez Porozumienie o wykreśleniu wymogu składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu dotyczącego spraw publicznych i wykreśleniu przepisu mówiącego, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za "odmowę stosowania przepisu ustawy", jeśli jej niekonstytucyjności nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Z kolei pakiet 19 poprawek, nad którym łącznego głosowania chciał Ozdoba, obejmuje m.in. dopisanie zapisów, które przekazałyby Izbie Kontroli Nadzwyczajnej SN "rozpatrywanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego" oraz innych sądów, jeśli "niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie". Jak dodano w poprawce taką skargę można byłoby wnieść do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN "z pominięciem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie".

Inna z poprawek z tego pakietu wprowadza właściwość Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Obecnie sprawy te rozpatruje właściwy miejscowo sąd dyscyplinarny, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie wobec sędziego. Zgodnie z poprawką natomiast w sprawach sędziowskich immunitetów w I instancji Izba Dyscyplinarna miałaby orzekać w składzie jednego sędziego, a w II instancji również Izba Dyscyplinarna, ale w składzie trzech sędziów.

Poprawki z tego pakietu modyfikują też przepis o tym, co nie może być przedmiotem obrad kolegiów sądów i zgromadzeń sędziowskich.

Odrębne poprawki - dotyczące zwykle wykreślenia poszczególnych zapisów projektu - zgłaszają posłowie opozycji.