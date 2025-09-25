Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła rzeźba znanej artystki

Przewrócona rzeźba w Warszawie Źródło: Klemens Leczkowski

Zabezpieczona rzeźba zostanie poddana badaniom i niezbędnej konserwacji.

"Jest to realizacja decyzji w sprawie zabezpieczenia zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia zniszczenia lub uszkodzenia, wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trybie art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rzeźba została wpisana do rejestru zabytków ruchomych woj. mazowieckiego w lipcu br. po dokonanym akcie wandalizmu" - wskazał Dawidowicz.

Padła ofiarą wandali

Przypomnijmy: rzeźba "Macierzyństwo" pod koniec maja padła ofiarą wandali. Na szczęście nie została poważnie uszkodzona, ponieważ krzaki zamortyzowały upadek. Niestety, praca znanej artystki leżała tam do tej pory. Przewrócony posąg jest otoczony siatką. Ktoś, prawdopodobnie mieszkaniec, przyczepił jakiś czas później do siatki kartkę z błagalnym apelem: "niech ktoś to w końcu naprawi".

Rzeźba "Macierzyństwo" Aliny Szapocznikow leży w trawie od trzech miesięcy Źródło: Urząd Dzielnicy Żoliborz/facebook.com

Problem polegał na tym, że nie wiadomo było, kto mógłby wziąć odpowiedzialność za rzeźbę. Terenem, gdzie dotychczas stała figura, zarządza Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żoliborz Centralny". W stanowisku jej zarządu, które powieszono sierpniu w rejonie parku, można przeczytać, że "na pisemną prośbę Pana Burmistrza Krzysztofa Bugli (burmistrz Żoliborza w latach 2010-18 - red.) z dnia 18 maja 2012 roku spółdzielnia wyraziła zgodę na lokalizację rzeźby na terenie parku im. Żołnierzy 'Żywiciela'"

"Spółdzielnia nigdy nie zobowiązała się do sprawowania opieki nad nią" - podkreślono w oświadczeniu. Ponadto koszt w wysokości 22 tysięcy złotych posadowienia i montażu postumentu poniosła 13 lat temu dzielnica. Zarząd spółdzielni zarzucił władzom dzielnicy długotrwałą bezczynność w tej sprawie. Poinformował też o działaniach konserwatora.

Władze dzielnicy zapewniały z kolei, że "sprawa nie została zignorowana". "10 czerwca Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpoczął procedurę wpisania obiektu do rejestru zabytków ruchomych. To bardzo ważny krok, który może umożliwić jej odpowiednie zabezpieczenie i w przyszłości – profesjonalną konserwację" - poinformował urząd.

Historia rzeźby

Posąg "Kobiety z dzieckiem" (określanej również jako "Macierzyństwo", "Pokój" lub "Nadzieja matki") Aliny Szapocznikow wykonany został w latach 1949-50, w stylistyce realizmu socjalistycznego, metodą odlewu betonowego. Rzeźba dokumentuje wczesny etap twórczości tej wybitnej rzeźbiarki, związany z nurtem realizmu socjalistycznego. Jest unikatowym zachowanym przykładem rzeźby plenerowej artystki.

"O pracy nad przygotowywanym do odlewu projektem figury kobiety z dzieckiem artystka wspomniała w listach z tego okresu kierowanych do Ryszarda Stanisławskiego (Kroją mi się piękne sprawy. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego 1948-1971, Kraków-Warszawa 2012). Realizowany wówczas projekt figury matki z dzieckiem przygotowywała do odlewu na 'kamień - najpewniej kompozyt z kruszywa naturalnego. Przedmiotowa rzeźba identyfikowana jest przez badaczy z rzeźbą zatytułowaną: 'Nadzieja matki' prezentowaną w Zachęcie w 1951 r. na II Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki (II Ogólnopolska Wystawa Plastyki. Malarstwo — Rzeźba – Grafika, grudzień 1951 - luty 1952 Warszawa, s. 40; M. Powalisz, M. Krasucki, ŻOL. Ilustrowany atlas architektury Żoliborza, Warszawa 2017, s. 69). Prawdopodobnie po wystawie rzeźba została ustawiona na niskim cokole wykonanym z kamieni polnych na skwerze przy Teatrze Komedia (ob. teren Parku im. Żołnierzy 'Żywiciela'), przy ul. Sierpeckiej, w pobliżu ogrodzenia przedszkola" - przypomniał konserwator zabytków.

Alina Szapocznikow (1926-1973), jest jedną z najbardziej oryginalnych polskich rzeźbiarek XX w. Studiowała rzeźbę w Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze (1945–46) oraz w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu (1946–50).