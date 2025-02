Posłuchaj Wstrzymaj Mają sądowy zakaz i tak siadają za kierownicę Źródło: Fakty po południu/ Marta Balukiewicz

Policjanci zatrzymali 26-latka, który prowadził samochód, będąc pod wpływem alkoholu. Okazało się, że mężczyzna złamał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Służby podjęły decyzję o deportowaniu obywatela Ukrainy.

Kierowca suzuki został zatrzymany przez policjantów stołecznej drogówki na ulicy Wybrzeże Gdyńskie. Powodem kontroli było popełnione wcześniej wykroczenie.

- Podczas sprawdzenia jego dokumentów okazało się, że 26-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie, obowiązujący do sierpnia 2026 roku. Dodatkowo ustalono, że wcześniej miał już nałożony inny zakaz, który obowiązywał go do połowy 2024 roku - przekazała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Jechał po alkoholu, złamał dwa zakazy

Podczas kontroli policjanci wyczuli od kierowcy silną woń alkoholu. - Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że obywatel Ukrainy miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi, a samochód przekazano osobie wskazanej przez 26-latka - podała Kozłowska.

- W komisariacie na Żoliborzu 26-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz kierowania pojazdem, pomimo sądowego zakazu. Dodatkowo został ukarany mandatem karnym za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym - dodała.

W związku ze złamanie dwóch zakazów prowadzenia i jazdy po pijanemu policjanci podjęli czynności zmierzające do wydalenia 26-latka z kraju.

Przez pięć lat nie może wrócić do Polski

Straż Graniczna, przychylając się do wniosku policji wydała decyzję o powrocie cudzoziemca do kraju pochodzenia i orzekła o zakazie wjazdu do Polski na okres do pięciu lat.

Zatrzymany 26-letni obywatel Ukrainy Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V