Mowy końcowe stron rozpoczęły się 9 stycznia. Część z nich odbywała się z wyłączeniem jawności. Prokuratura, matka dzieci oraz jej pełnomocniczka domagali się dla Piotra P. dożywocia . Z kolei obrona wnosiła o uniewinnienie. Oskarżony przez cały proces, który trwał pięć lat, podtrzymywał: Nie zabiłem swoich dzieci.

Sąd uznał, że Piotr P. jest winny zabójstwa zarówno córki, jak i syna. Skazał go na dożywocie. Oskarżonego nie było na sali podczas ogłaszania wyroku. Odpowiadał z wolnej stopy. Wyrok nie jest prawomocny.

Najpierw śmierć łóżeczkowa córki, później wypadek syna

Śledczy ustalili, że najpierw w tajemniczych okolicznościach zmarła trzymiesięczna córka mężczyzny. Dziewczynka w kwietniu 2016 roku trafiła do szpitala. Lekarze zdiagnozowali u niej tzw. zachłystowe zapalenie płuc. 22 kwietnia, niedługo po powrocie dziecka ze szpitala do domu, żona Piotra P. pojechała do sklepu. Córka została pod jego opieką.

Gdy kobieta wróciła do mieszkania i zajrzała do sypialni córeczki, zobaczyła, że nie daje ona znaku życia. Para wezwała karetkę. Przybyły lekarz stwierdził zgon dziecka. Miał on nastąpić z przyczyn naturalnych z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej.

8 września 2017 roku w rodzinie wydarzył się kolejny dramat. Piotr P. twierdził, że wszedł do ciemnego pokoju, zahaczył nogą o dywan i się potknął. Wówczas pięciomiesięczny synek wyleciał mu z rąk i uderzył o podłogę. Chłopczyk był reanimowany i przewieziony do szpitala, gdzie po trzech godzinach zmarł. Lekarz dyżurny uznał, że obrażenia niemowlaka były zbyt rozległe jak na upadek i placówka powiadomiła służby.

Biegli nie uwierzyli w wypadek, śledczy ekshumowali córkę

Biegli wykluczyli, by śmierć chłopca była wynikiem zwykłego upadku. W ich opinii ciało dziecka oddziaływano ze znaczną siłą. Chłopczyk miał pękniętą czaszkę. Z opinii wynikało, że mógł on zostać uderzony tępym narzędziem, uderzony z dużą siłą o podłogę lub o mebel. Miał też obrażenia żeber, które nie mogły powstać w czasie reanimacji.

W listopadzie 2017 roku Piotr P. został aresztowany. Usłyszał zarzut zabójstwa chłopca. Jednocześnie śledczy zaczęli podejrzewać, że śmierć trzymiesięcznej dziewczynki też mogła być wynikiem jego działań. W lutym 2018 roku doprowadzili do ekshumacji. Patomorfolog stwierdził wówczas, że przyczyną śmierci było masywne zachłyśnięcie, które mogło zostać upozorowane. Mężczyzna usłyszał kolejny zarzut zabójstwa.

Świadkiem w sprawie Piotra P. był m.in. Piotr K., który przebywał z nim w jednej celi w areszcie śledczym na Białołęce. Zeznał, że Piotr P. opowiedział mu, jak zabił dzieci.