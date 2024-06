Metro utworzy klasy patronackie

- Bardzo się cieszę ze współpracy, która umożliwi przyszłym absolwentom Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wymaganym na stanowiskach pracy w stołecznym metrze. Edukacja zawodowa to prawdziwa inwestycja w młode pokolenie. Dodam, że w Warszawie blisko 30 tysięcy uczniów i uczennic kształci się w 79 zawodach w miejskich technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. Naszym wspólnym celem jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, dlatego tak dużą rolę przywiązujemy do współpracy szkół zawodowych z firmami i przyszłymi pracodawcami - podkreśla cytowana w komunikacie stołecznego ratusza Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za obszar miejskiej edukacji.