Wola Wykopali sześć dużych pocisków. Zamknięta ulica, ewakuacja mieszkańców Katarzyna Kędra |

Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Ze wstępnych informacji, które dotarły do służb, wynikało, że chodzi o sześć pocisków moździerzowych.

- O godzinie 9.40 podczas robót w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną robotnicy odkryli niewybuchy. Droga w tym miejscu jest nieprzejezdna dla ruchu pieszego i kołowego. Na miejsce wezwano patrol saperski, który już jest na miejscu. Pracują tam również policjanci - przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV na Woli.

Kolejne niewybuchy w Warszawie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Kolejne niewybuchy w Warszawie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Dbając o bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu, podjęto decyzję o ewakuacji okolicznych budynków. Po wydobyciu niewybuchów, mieszkańcy będą mogli do nich wrócić. Saperzy już działają - dodała policjantka.

Na miejscu przed godziną 15 był reporter tvnarszawa.pl Mateusz Mżyk. - Niewybuchy znaleziono na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Policja zabezpieczyła i zamknęła całe skrzyżowanie. Teren odsłaniany jest przy użyciu koparki, a żołnierze z patrolu saperskiego wydobywają z ziemi niewybuchy - powiedział Mżyk.

Służby pracują w rejonie skrzyżowania ul. Żelaznej z Grzybowską Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w komunikacji miejskiej

O utrudnieniach informuje również Zarząd Transportu Miejskiego.

"W związku z zablokowanym przejazdem przez skrzyżowanie Żelazna / Grzybowska występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 106 i 157" - przestrzega w komunikacie ZTM.

Na warszawskiej Woli od września ubiegłego roku trwają prace związane z przebudową ulicy Grzybowskiej. Jej odcinek między Aleją Jana Pawła II a ulicami Karolkową i Siedmiogrodzką przechodzi gruntowną zmianę.