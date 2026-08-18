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Wola

Wykopali sześć dużych pocisków. Zamknięta ulica, ewakuacja mieszkańców

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Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
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Przebudowa Grzybowskiej przyniosła kolejne odkrycia z czasów drugiej wojny światowej. We wtorek robotnicy natknęli się na kilka pocisków moździerzowych. Na miejscu pracują policjanci i saperzy. Zamknięto skrzyżowanie z Żelazną, ewakuowano mieszkańców.

Ze wstępnych informacji, które dotarły do służb, wynikało, że chodzi o sześć pocisków moździerzowych.

- O godzinie 9.40 podczas robót w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną robotnicy odkryli niewybuchy. Droga w tym miejscu jest nieprzejezdna dla ruchu pieszego i kołowego. Na miejsce wezwano patrol saperski, który już jest na miejscu. Pracują tam również policjanci - przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV na Woli.

Kolejne niewybuchy w Warszawie
Kolejne niewybuchy w Warszawie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Kolejne niewybuchy w Warszawie
Kolejne niewybuchy w Warszawie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Dbając o bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu, podjęto decyzję o ewakuacji okolicznych budynków. Po wydobyciu niewybuchów, mieszkańcy będą mogli do nich wrócić. Saperzy już działają - dodała policjantka.

Na miejscu przed godziną 15 był reporter tvnarszawa.pl Mateusz Mżyk. - Niewybuchy znaleziono na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Policja zabezpieczyła i zamknęła całe skrzyżowanie. Teren odsłaniany jest przy użyciu koparki, a żołnierze z patrolu saperskiego wydobywają z ziemi niewybuchy - powiedział Mżyk.

Służby pracują w rejonie skrzyżowania ul. Żelaznej z Grzybowską
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w komunikacji miejskiej

O utrudnieniach informuje również Zarząd Transportu Miejskiego.

"W związku z zablokowanym przejazdem przez skrzyżowanie Żelazna / Grzybowska występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 106 i 157" - przestrzega w komunikacie ZTM.

Na warszawskiej Woli od września ubiegłego roku trwają prace związane z przebudową ulicy Grzybowskiej. Jej odcinek między Aleją Jana Pawła II a ulicami Karolkową i Siedmiogrodzką przechodzi gruntowną zmianę.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Niewybuch
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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