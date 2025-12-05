Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne

Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Źródło: Artur Węgrzynowicz tvnwarszawa.pl
W piątek rano doszło do zderzenia dwóch samochodów na skrzyżowaniu al. Solidarności z al. Jana Pawła II, w okolicy Kina Femina. Dwie osoby zostały ranne. Są utrudnienia.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pojazdu nadzoru ruchu Tramwajów Warszawskich z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, jadą one teraz do szpitala - mówi kpt. Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej.

Jak dodał strażak, na miejscu wystepują spore utrudnienia w ruchu. Przejazd al. Jana Pawła II w kierunku centrum jest całkowiście zablokowany, al. Solidarności w stronę Pragi jest także częściowo nieprzejezdna.

Wypadek w al. Solidarności
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Źródło: Artur Węgrzynowicz tvnwarszawa.pl
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Źródło: Artur Węgrzynowicz tvnwarszawa.pl
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Źródło: Artur Węgrzynowicz tvnwarszawa.pl
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Źródło: Artur Węgrzynowicz tvnwarszawa.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W zderzeniu zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym

W zderzeniu zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym

Okolice
Dwie osoby zginęły na A4. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa

Dwie osoby zginęły na A4. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa

TVN24

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Sprawiają radość dzieciom z domu dziecka. Nie dostali zgody na przejazd
Wilanów
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Wola
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Okolice
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
Okolice
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Okolice
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Okolice
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Okolice
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
Śródmieście
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Pokazali koncepcję "Nowego Orła". Z nietypowym basenem
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
Mokotów
Policjs udaremniła przemyt papierosów balonem
Na pole spadł balon z przyczepioną paczką
Okolice
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Ponad trzy godziny trwały utrudnienia po kolizji na S2
Okolice
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
Okolice
lekcie religia szkola_03
Gdzie na religię chodzi najwięcej uczniów, a gdzie najmniej?
TVN24
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
Okolice
jazda na hulajnoga elektryczna
Burmistrz chce zakazu jazdy hulajnogami w parku
Wola
policyjny radiowóz w nocy
Nie żyje 20-letni Francuz, szukają świadków
Śródmieście
UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Ekspresowe pożyczki na "słupy". Ponad 2,7 miliona strat, 29 oskarżonych
Okolice
Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej
Tramwaje wrócą na pętlę Banacha. Zmiany dla kierowców
Ochota
Jezdnia serwisowa przy ulicy Bertolta Brechta
Drogowcy zasłupkowali drogę, nauczycielki nie mają gdzie parkować
Mateusz Mżyk
Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne)
Głodzony, przetrzymywany w brudzie. Szukają właściciela
Okolice
Rozbłysła choinka
Rozbłysła świąteczna iluminacja, jest 27-metrowa choinka
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki