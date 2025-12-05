Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku Źródło: Artur Węgrzynowicz tvnwarszawa.pl

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pojazdu nadzoru ruchu Tramwajów Warszawskich z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, jadą one teraz do szpitala - mówi kpt. Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej.

Jak dodał strażak, na miejscu wystepują spore utrudnienia w ruchu. Przejazd al. Jana Pawła II w kierunku centrum jest całkowiście zablokowany, al. Solidarności w stronę Pragi jest także częściowo nieprzejezdna.

