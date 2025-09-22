Logo TVN Warszawa
Wola

Z 11. piętra biurowca spadła szyba

Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Z biurowca Varso odpadła szyba. Spadła na ogródek kawiarniany należący do kompleksu. - Wszystkie służby serwisowe zgodnie z procedurami zostały zaangażowane do działania. Teren został natychmiast wygrodzony - zapewniła Katarzyna Najdzik z Varso. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pęknięcie szyby. Na szczęście, nie ma osób poszkodowanych.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o tym, że z biurowca Varso ulicy Chmielnej 69 na Woli miała wypaść szyba otrzymaliśmy na Kontakt24. Autor zdjęć przekazał podczas rozmowy telefonicznej, że zauważył to przed godziną 11. - Pracuję w tym budynku. Zszedłem na dół i zobaczyłem szkło w ogródku kawiarni, która znajduje się na parterze. Na jedenastym piętrze wciąż wystawała część uszkodzonej szyby, która chwilę później również spadła. Stało się to tak szybko, że nie zdążyłem wyciągnąć telefonu - relacjonował. 

- Rzadko tędy chodzę, więc nie wiem, czy to okno było wcześniej uszkodzone, ale ogródek kawiarniany był pusty i ogrodzony, kiedy ja wychodziłem, więc wyglądało to tak, jakby ktoś wcześniej zauważył, że coś się dzieje i zabezpieczył to miejsce. Nie wyglądało na to, aby ktoś został poszkodowany. Nie było też żadnych służb. Widziałem jedynie, że do miejsca upadku szyby podeszli panowie z ochrony budynku - opisywał. 

"Szyba rozpadła się w drobny mak"

Na miejscu udał się Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Szyba prawdopodobnie spadła z 11. piętra i uderzyła w chodnik. Spadła w miejscu, w którym jest wąskie przejście z alei Jana Pawła II w głąb podwórka. Jest tam ogródek kawiarniany jednej z sieci. Miejsce, w którym spadła wygrodzono taśmą, przejście jest zamknięte z dwóch stron. Szyba rozpadła się w drobny mak – relacjonował około godziny 12.30 Leczkowski. Nasz reporter nie zastał na miejscu służb lub ochrony obiektu. 

O odniesienie się do sytuacji poprosiliśmy Varso.

- Uszkodzenie szyby miało miejsce na 11. piętrze, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wszystkie służby serwisowe zgodnie z procedurami zostały zaangażowane do działania. Teren został natychmiast wygrodzony. Czekamy na informację od producenta szyb z wyjaśnieniami, co spowodowało pęknięcie szyby. Nikt nie ucierpiał, nie ma osób poszkodowanych - przekazała Katarzyna Najdzik, head of marketing & communications w Varso. Zapewniła, że wkrótce przekaże więcej informacji w tej sprawie.

Najwyższy w Unii Europejskiej

Varso Tower to wieżowiec, liczący 53 piętra i 310 metrów wysokości. Jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Jego powierzchnia to 70 000 m². Na szczycie znajduje się taras widokowy oraz restauracja. Piętra od 3 do 45 to powierzchnie biurowe. Budowa została zakończona we wrześniu 2022 roku, a we wrześniu 2025 roku został otwarty taras widokowy.

W skład Varso wchodzą jeszcze dwa wieżowce boczne o wysokości 90 i 81 metrów. Znajdują się w nich biura i hotel.

Źródło: Łukasz Wieczorek

Autorka/Autor: est, mg/gp

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

