Na wolskim fragmencie alei "Solidarności" przewidziano przebudowę przystanków tramwajowego i autobusowego w kierunku Kercelaka. Zostaną one przesunięte za skrzyżowanie z Żelazną i wybudowane w nowych lokalizacjach.

Przebudowa przystanków, łatwiejsze przesiadki

Projekt zakłada przede wszystkim poszerzenie popularnego przystanku tramwajowego oraz ułatwienie przesiadek między środkami transportu publicznego. Dzięki temu również mieszkańcy okolicznych budynków będą mieli łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej.

Prace na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z ulicą Żelazną realizowane będą przez firmę Strabag na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Termin rozpoczęcia robót został dostosowany do postępu modernizacji alei Jana Pawła II. Do końca tego roku planowane jest zakończenie inwestycji na odcinku od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej – w ramach której powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa oraz staną szpalery drzew.

Utrudnienia i zmiany w ruchu

Jak przypomina w komunikacie urząd miasta, dotychczas drogowcy prowadzili prace na prawym pasie alei "Solidarności" - pomiędzy aleją Jana Pawła II i ulicą Żelazną. Teraz pora na skrzyżowanie z Żelazną.

"W poniedziałek, 22 września, po północy drogowcy tymczasowo zwężą aleję 'Solidarności' przed wolskim ratuszem do jednego pasa. Bliżej skrzyżowania z Żelazną będą dwa pasy: z jednego kierowcy skręcą w lewo, a drugim pojadą prosto lub w prawo. Za Żelazną, do zjazdu w ulicę Leszno, ponownie będzie jeden pas" - informuje Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Dwa pasy ruchu będą funkcjonować na jezdni w stronę placu Bankowego. Z obu będzie można jechać prosto, a z prawego również skręcić w Żelazną w stronę Grzybowskiej. Prawy, czyli buspas, będzie w czasie prac dostępny dla wszystkich kierowców.

Zmiany obejmą także organizację ruchu na ulicy Żelaznej. Co się zmieni? Po obu stronach skrzyżowania jezdnia będzie węższa. Od strony Nowolipia kierowcy nie skręcą w aleję "Solidarności" w lewo. Mogą pojechać Żytnią i Okopową do Kercelaka.

"Przystanek dla autobusów linii 157 w stronę Gwiaździstej zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z aleją 'Solidarności'" - informuje w komunikacie Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.

Znaki informujące o czasowym zakazie parkowania pojawią się obok skrzyżowania. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do niedzieli, 28 września, do końca dnia.

Główna ulica bez tramwajów

Jednak największą zmianę odczują mieszkańcy poruszający się w tym rejonie tramwajami. Od poniedziałku 22 do niedzieli 28 września tramwaje nie będą jeździły Aleją "Solidarności" – między ulicą Okopową a Aleją Jana Pawła II. Dotyczy o kursów linii: 13, 23 i 66, natomiast linie 20, 26 i 68. zmienią trasy. Ponadto miasto uruchomi zastępczą linię autobusową Z26 i uzupełniające linie tramwajowe 70 i 73.

"Kursowanie tramwajów linii 13, 23 i 66 zostanie zawieszone. Tramwaje linii 20 nie pojadą Aleją „Solidarności” z Boernerowa na Pragę (do pętli Żerań FSO), tylko ulicą Wolską do pętli Cmentarz Wolski. Trasa linii 25 zostanie wydłużona do Nowego Bemowa – kursy nie będą się kończyły na Placu Starynkiewicza; tramwaje pojadą dalej Alejami Jerozolimskimi, przez Plac Zawiszy, Towarową, Okopową, Aleją „Solidarności”, Wolską, Młynarską, Obozową, Dywizjonu 303, Radiową i Powstańców Śląskich. Dłuższą trasę będą także miały 68 – dojadą do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Tramwaje linii 26 ominą wyłączony z ruchu odcinek trasy ulicami Skierniewicką, Kasprzaka, Prostą i Aleją Jana Pawła II" - czytamy w komunikacie.

Autobusy linii zastępczej Z26 pojadą Aleją "Solidarności" – między Placem Bankowym, a skrzyżowaniem ulicy Wolskiej i Młynarskiej. W stronę Woli a Bielańskiej pojadą przez Plac Teatralny do Alei "Solidarności"; natomiast w kierunku Śródmieścia z Wolskiej skręcą w Młynarską, następnie Leszno, Okopową i Aleję "Solidarności".

Mieszkańcy będą mogli skorzystać także z dwóch linii uzupełniających - 70 i 73. Pierwsza z linii pojedzie częścią trasy "dwudziestki", zaś 73 – zastąpi linie 13 i 23.

Trasa linii 70: ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Aleja "Solidarności" – Aleja Jana Pawła II – Stawki – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – MARYMONT-POTOK. Trasa linii 73: CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – Aleja "Solidarności" – Aleja Jana Pawła II – W. Broniewskiego – PIASKI.