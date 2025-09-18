Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Rusza przebudowa skrzyżowania przy wolskim ratuszu. Tydzień bez tramwajów

Warszawa. Zmiany w ruchu
Ulica Rydygiera czeka na remont
Od poniedziałku, 22 września, ruszają prace związane z budową nowej drogi rowerowej wzdłuż alei "Solidarności". Pierwszy etap inwestycji obejmie skrzyżowanie z ulicą Żelazną, co wiąże się z istotnymi zmianami w organizacji ruchu. Kierowcy muszą przygotować się na zwężenie jezdni, a pasażerowie komunikacji miejskiej – na tygodniową przerwę w kursowaniu tramwajów między przystankami Kino Femina i Okopowa.

Na wolskim fragmencie alei "Solidarności" przewidziano przebudowę przystanków tramwajowego i autobusowego w kierunku Kercelaka. Zostaną one przesunięte za skrzyżowanie z Żelazną i wybudowane w nowych lokalizacjach.

Przebudowa przystanków, łatwiejsze przesiadki

Projekt zakłada przede wszystkim poszerzenie popularnego przystanku tramwajowego oraz ułatwienie przesiadek między środkami transportu publicznego. Dzięki temu również mieszkańcy okolicznych budynków będą mieli łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej.

Prace na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z ulicą Żelazną realizowane będą przez firmę Strabag na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Termin rozpoczęcia robót został dostosowany do postępu modernizacji alei Jana Pawła II. Do końca tego roku planowane jest zakończenie inwestycji na odcinku od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej – w ramach której powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa oraz staną szpalery drzew.

Warszawa. Zmiany w ruchu
Warszawa. Zmiany w ruchu
Warszawa. Zmiany w ruchu
Źródło: UM Warszawa
Warszawa. Zmiany w ruchu
Warszawa. Zmiany w ruchu
Źródło: UM Warszawa
Warszawa. Zmiany w ruchu
Warszawa. Zmiany w ruchu
Źródło: UM Warszawa

Utrudnienia i zmiany w ruchu

Jak przypomina w komunikacie urząd miasta, dotychczas drogowcy prowadzili prace na prawym pasie alei "Solidarności" - pomiędzy aleją Jana Pawła II i ulicą Żelazną. Teraz pora na skrzyżowanie z Żelazną.

"W poniedziałek, 22 września, po północy drogowcy tymczasowo zwężą aleję 'Solidarności' przed wolskim ratuszem do jednego pasa. Bliżej skrzyżowania z Żelazną będą dwa pasy: z jednego kierowcy skręcą w lewo, a drugim pojadą prosto lub w prawo. Za Żelazną, do zjazdu w ulicę Leszno, ponownie będzie jeden pas" - informuje Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Dwa pasy ruchu będą funkcjonować na jezdni w stronę placu Bankowego. Z obu będzie można jechać prosto, a z prawego również skręcić w Żelazną w stronę Grzybowskiej. Prawy, czyli buspas, będzie w czasie prac dostępny dla wszystkich kierowców.

Zmiany obejmą także organizację ruchu na ulicy Żelaznej. Co się zmieni? Po obu stronach skrzyżowania jezdnia będzie węższa. Od strony Nowolipia kierowcy nie skręcą w aleję "Solidarności" w lewo. Mogą pojechać Żytnią i Okopową do Kercelaka.

"Przystanek dla autobusów linii 157 w stronę Gwiaździstej zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z aleją 'Solidarności'" - informuje w komunikacie Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.

Znaki informujące o czasowym zakazie parkowania pojawią się obok skrzyżowania. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do niedzieli, 28 września, do końca dnia.

Główna ulica bez tramwajów

Jednak największą zmianę odczują mieszkańcy poruszający się w tym rejonie tramwajami. Od poniedziałku 22 do niedzieli 28 września tramwaje nie będą jeździły Aleją "Solidarności" – między ulicą Okopową a Aleją Jana Pawła II. Dotyczy o kursów linii: 13, 23 i 66, natomiast linie 20, 26 i 68. zmienią trasy. Ponadto miasto uruchomi zastępczą linię autobusową Z26 i uzupełniające linie tramwajowe 70 i 73.

"Kursowanie tramwajów linii 13, 23 i 66 zostanie zawieszone. Tramwaje linii 20 nie pojadą Aleją „Solidarności” z Boernerowa na Pragę (do pętli Żerań FSO), tylko ulicą Wolską do pętli Cmentarz Wolski. Trasa linii 25 zostanie wydłużona do Nowego Bemowa – kursy nie będą się kończyły na Placu Starynkiewicza; tramwaje pojadą dalej Alejami Jerozolimskimi, przez Plac Zawiszy, Towarową, Okopową, Aleją „Solidarności”, Wolską, Młynarską, Obozową, Dywizjonu 303, Radiową i Powstańców Śląskich. Dłuższą trasę będą także miały 68 – dojadą do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Tramwaje linii 26 ominą wyłączony z ruchu odcinek trasy ulicami Skierniewicką, Kasprzaka, Prostą i Aleją Jana Pawła II" - czytamy w komunikacie.

Autobusy linii zastępczej Z26 pojadą Aleją "Solidarności" – między Placem Bankowym, a skrzyżowaniem ulicy Wolskiej i Młynarskiej. W stronę Woli a Bielańskiej pojadą przez Plac Teatralny do Alei "Solidarności"; natomiast w kierunku Śródmieścia z Wolskiej skręcą w Młynarską, następnie Leszno, Okopową i Aleję "Solidarności".

Mieszkańcy będą mogli skorzystać także z dwóch linii uzupełniających - 70 i 73. Pierwsza z linii pojedzie częścią trasy "dwudziestki", zaś 73 – zastąpi linie 13 i 23. 

Trasa linii 70: ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Aleja "Solidarności" – Aleja Jana Pawła II – Stawki – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – MARYMONT-POTOK. Trasa linii 73: CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – Aleja "Solidarności" – Aleja Jana Pawła II – W. Broniewskiego – PIASKI.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
Toaleta na torach i wolne tempo prac. Wiceprezes tramwajów odpowiada ministrze
Śródmieście
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Drzewo runęło na sieć tramwajową i zaparkowane auta
Żoliborz
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach
Okolice

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w WarszawieUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Warszawa. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 17 cudzoziemców
Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni
Okolice
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Pilotaż zamiast zakazu sprzedaży alkoholu, awantura i rezygnacja wiceprezydenta
Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Porsche w rowie, bo kierowca "chciał popisać się przed pasażerką"
Ursynów
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
Najpierw miała pożyczać pieniądze od uczniów, później zlecić pobicie jednego z nich
Okolice
Jacek Wiśnicki
"Jak jakieś gry partyjne mogą prowadzić do takich żenujących spektakli"
Marcin Kierwiński w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Kierwiński o głosowaniu w sprawie prohibicji: jestem w kontakcie z Trzaskowskim 
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Co się wydarzyło na Radzie Warszawy? Padły argumenty o Jaruzelskim i Ku Klux Klanie
Praga Północ
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
Okolice
Mieli okradać luksusowe wille, zostali aresztowani
Ruszyli na hasło "atak, atak, atak!". Zatrzymania
Okolice
Karetki przed SOR-em (zdj. ilustracyjne)
Ekspertka: jedna trzecia pacjentów SOR-ów trafia tam po alkoholu
Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę tira
Tir już zjeżdżał w bariery. Kierowca był kompletnie pijany
Okolice
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Z rozmachem o odbudowie Warszawy. "To rzecz o zwycięstwie"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
40-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany
Okolice
Ostatnie Pokolenie w MSN
Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
TVN24
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach
Okolice
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Socrealistyczny budynek na Muranowie odzyskuje dawne kolory
Doprowadzenie do prokuratury w Grójcu 60-letniego proboszcza z gminy Tarczyn. Usłyszał on zarzut zabójstwa 68-letniego znajomego
Zabił siekierą znajomego i go podpalił. Ksiądz przejdzie badanie psychiatryczne
Okolice
Warszawa. Interwencja Straży Miejskiej
Pili na przystanku. Obok przysypiała pięcioletnia dziewczynka
Bielany
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Groźby karalne, atak z kastetem i nawoływanie do zabójstwa. Zatrzymanie 39-latka
Mokotów
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Tajemnicze zaginięcie w Warszawie. Nagle wysiadł z samochodu, nie miał butów
Warszawa. Skrzynki elektryczne w parku nad POW
Nowy, piękny park. A na pierwszym planie? Wystawa skrzynek technicznych
Ursynów
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
Toaleta na torach i wolne tempo prac. Wiceprezes tramwajów odpowiada ministrze
Częściowa prohibicja
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Komisje zaopiniowały projekty
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Drzewo runęło na sieć tramwajową i zaparkowane auta
Żoliborz
Warszawa podpisała umowę na zakup elektrycznych autobusów
Bez "wieży" w środku, z bateriami na dachu. Warszawa kupuje 79 nowych elektryków
Komunikacja
Pelagia świętuje czterdziestkę
"Najstarszy hipopotam w Polsce". Pelagia kończy 40 lat
Praga Północ
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Ściągnęli obraz. To, co odkryli na ścianie, bardzo ich zaskoczyło
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki