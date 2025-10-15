Rozbudowa kamienicy przy Chłodnej Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Świątynia nie przypomina katolickich kościołów, można by wręcz powiedzieć, że jest ich estetycznym zaprzeczeniem. Prosta bryła i jasnoszare ściany korespondują z otoczeniem - 15-piętrowymi kolosami osiedla Za Żelazną Bramą. Ale w 1961 roku, kiedy świątynię otwierano, tych bloków jeszcze nie było. Na archiwalnych fotografiach widać nieliczne stare kamienice. W ciągu kilku lat, ostańce będą musiały ustąpić miejsca blokowisku, a skromny prostopadłościan baptystów znajdzie się w wąwozie dwóch PRL-owskich wieżowców.

Prosta bryła w historycznej lokalizacji

Oficjalny adres - Waliców 25, ale wejście główne znajduje się przy Chłodnej. Miejsce historyczne – pod nogami przedwojenny bruk i pozostałości torowiska tramwajowego, po prawej neorenesansowy kościół św. Karola Boromeusza (parafia św. Andrzej Apostoła), po lewej instalacja upamiętniająca kładkę między dużym a małym gettem.

Na ścianie frontowej znajduje się krzyż i napis na całą szerokość budynku: PRAWDĘ I POKÓJ MIŁUJCIE – MÓWI PAN NIEBIOS. W środku modernistyczny minimalizm, skromność, prostota i funkcjonalność. Nad ołtarzem szczelina w ścianie uformowana w krzyż (widać go także z zewnątrz), po bokach namalowane prostą kreską symbole pierwszych chrześcijan: ryba i chrystogram.

Ukośne ścianki w parterze tworzą rodzaj podcieni i skrywają okna, które wpuszczają naturalne światło. Są także świetliki w suficie głównej sali modlitewnej.

Nowa inwestycja przy Chłodnej Rozbudowa kaplicy baptystów Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Rozbudowa kaplicy baptystów Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Rozbudowa kaplicy baptystów Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Dobudują trzypiętrowe skrzydło

Latem na zielony skwerek po zachodniej stronie zboru wjechał ciężki sprzęt. W miejscu, gdzie rosły iglaki i parę drzew, powstał głęboki wykop (zbór deklarują nasadzenia zastępcze). A w ostatnich dniach obok pojawił się wielki żuraw budowlany.

- Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie na potrzeby funkcjonowania zboru. Przewiduje się pomieszczenia takie jak kancelaria, księgarnia, pokój rady zboru, sale szkółki niedzielnej, pokoje dla pastorów i misjonarzy. Projektowana wysokość budynku to 15 metrów (cztery kondygnacje) – informuje nas Kamila Kozłowska z urzędu dzielnicy Wola. I dodaje, że w podziemnej kondygnacji planowana jest "sala na 160 osób oraz pomieszczenia techniczne".

Na wizualizacji można zauważyć, że nowe skrzydło będzie wyrastać kilka metrów ponad istniejący budynek. Część od strony drogi pożarowej i bloku pod adresem Chłodna 15 obniżono do wysokości parteru.

Wizualizacja rozbudowy, widok części frontowej od Chłodnej Źródło: I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie

Kawiarnio-księgarnia, jadalnia, biura

Pastor Jan Osiecki potwierdza, że trwa rozbudowa kościoła i odsyła do opisu inwestycji.

"Budynek zostanie powiększony w parterze o wielofunkcyjną przestrzeń, w której ma działać kawiarnio-księgarnia. Kawiarnie przykościelne są standardem zborów ewangelicznych, gdzie uczestnicy nabożeństwa nieformalnie kontynuują spotkanie i budują relacje personalne. W przestrzeni będzie miejsce na scenę muzyczną, pokój zabaw dla małych dzieci i pokój do gier ruchowych przeznaczony dla nastolatków. W podziemiu są przestrzenie z jadalnią, zapleczem kuchennym i sanitarnym. To umożliwia kompleksową obsługę wydarzeń takich jak ślub i wesele. Istniejąca kaplica jest chętnie wykorzystywana do ceremonii zaślubin przez osoby spoza kongregacji" – informuje zbór.

Wyżej znajdzie się szkółka niedzielna, na którą dziś nie ma miejsca. Kolejne kondygnacje pomieszczą biuro i mieszkanie pastora oraz sale spotkań na wspólne czytanie Pisma Świętego.

Budynek ma być oddany do użytku w 2026 roku.

Nowe skrzydło kaplicy baptystów widziane skosem Źródło: I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie

Kim są baptyści?

Baptyści są chrześcijańskim kościołem protestancko-ewangelickim. Uznają dwa sakramenty: chrzest i komunię. Nie uznają zwierzchności papieża. Odpowiednikiem lokalnej parafii jest zbór. Ten warszawski liczy około 300 wiernych.