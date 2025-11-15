Zdemontowali reklamowego giganta

Logo TVN Warszawa
Wola

Zdemontowali ogromną reklamę

Z Muranowa znika reklama gigant
Ogromna konstrukcja reklamowa znika
Źródło: Warszawa po naszemu
Nie ma już ogromnej konstrukcji reklamowej, która pod koniec października wyrosła na warszawskim Muranowie. W sobotę rano robotnicy wzięli się za demontaż stelaża, wieczorem już go nie było.

Ekipa rozbiórkowa pojawiła się w rejonie skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Anielewicza na Muranowie w sobotę rano. To tam pod koniec października ustawiono monstrualnych rozmiarów metalowy stelaż, dociążony betonowymi blokami.

W sobotę nie wisiała na nim żadna płachta. Został sam szkielet, który robotnicy demontowali z dwóch wysięgników krok po kroku, element po elemencie. Wieczorem konstrukcja przeszła do historii, została zapakowana na ciężarówki.

Teren, na którym dwa tygodnie temu pojawił się reklamowy gigant, należy do miasta, ale został wydzierżawiony prywatnemu podmiotowi w 2002 roku na 30 lat. Według założeń umowy, dzierżawca w miejscu tym miał postawić inwestycję mieszkalną i handlowo-usługową. Tak się jednak nie stało. Działka latami stała niezagospodarowana.

Reklama wielka jak dom. Burmistrz chce rozwiązania umowy
Reklama wielka jak dom. Burmistrz chce rozwiązania umowy

Jak informował wówczas burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski, zgodnie z umową "dzierżawca nie może udostępniać terenu osobom trzecim bez zgody miasta oraz ma utrzymywać teren w należytym porządku".

Zdaniem dzielnicowych urzędników Wydziału Regulacji Nieruchomości mogły zostać złamane zapisy umowy dzierżawy.

- Nasi pracownicy potwierdzili montaż tablicy. Na pewno teren, który został wydzierżawiony dzierżawcy nie jest do tego przeznaczony - powiedział wówczas tvnwarszawa.pl Marcin Jakubik, rzecznik Woli.

Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje

Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje

Śródmieście
Reklama gigant w centrum Warszawy. Ratusz: niezgodna z prawem. Właściciel: w pełni legalna

Reklama gigant w centrum Warszawy. Ratusz: niezgodna z prawem. Właściciel: w pełni legalna

Śródmieście

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Warszawa po naszemu

