Warszawa. Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podaje Komenda Rejonowa Policji Warszawa Wola, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w sprawie kłótni pomiędzy byłym pracownikiem a pracodawcą. Przybyli na miejsce mundurowi ustalili wstępne okoliczności zdarzenia.

Został zwolniony, zniszczył sprzęt

"Okazało się, że pracownik został zwolniony, zniszczył sprzęt w firmie, mimo tego zażądał od pracodawcy wypłaty wynagrodzenia" - relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

Śledczy ustalili, że mężczyzna początkowo straszył byłego pracodawcę, w końcu groził mu spaleniem. 41-letni były pracownik został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu następnego dnia podejrzany usłyszał zarzut, za który teraz sąd może go skazać na 5 lat więzienia. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.