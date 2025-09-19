Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wola

Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy

Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
W ręce policjantów z Woli wpadł 41-latek, który groził swojemu byłemu pracodawcy spaleniem i próbował zmusić go do wypłacenia pieniędzy. Podejrzany usłyszał zarzut, za który może zostać skazany na 5 lat więzienia.

Jak podaje Komenda Rejonowa Policji Warszawa Wola, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w sprawie kłótni pomiędzy byłym pracownikiem a pracodawcą. Przybyli na miejsce mundurowi ustalili wstępne okoliczności zdarzenia.

Został zwolniony, zniszczył sprzęt

"Okazało się, że pracownik został zwolniony, zniszczył sprzęt w firmie, mimo tego zażądał od pracodawcy wypłaty wynagrodzenia" - relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

Śledczy ustalili, że mężczyzna początkowo straszył byłego pracodawcę, w końcu groził mu spaleniem. 41-letni były pracownik został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu następnego dnia podejrzany usłyszał zarzut, za który teraz sąd może go skazać na 5 lat więzienia. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

TVN24

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Policja
