Ulica Rydygiera czeka na remont

Otoczenie Grzybowskiej uległo w ostatnich latach radykalnej zmianie. Przy drodze łączącej Śródmieście z Wolą wyrosły szklane biurowce i luksusowe hotele, a droga i chodniki wyglądają jak na początku lat 90. Miejska infrastruktura coraz mniej przystawała do komercyjnego towarzystwa. Na półtorakilometrowym odcinku od alei Jana Pawła II do ulicy Siedmiogrodzkiej Grzybowska zostanie wreszcie przebudowana.

Grzybowska w nowej odsłonie. Co się zmieni?

"Pomiędzy Towarową i aleją Jana Pawła II będą dwie nitki po jednym pasie ruchu, a przy skrzyżowaniach pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Od Towarowej do Karolkowej będzie jedna jezdnia. Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe chodniki, a rowerzyści skorzystają z wydzielonych ścieżek lub pasów wyznaczonych na jezdni. Uporządkowane zostanie parkowanie, pojawią się nowe przystanki autobusowe" - informuje ratusz.

Pojawią się nowe zieleńce z drzewami, krzewami, bylinami i trawami. W planach jest posadzenie m.in. ponad 100 drzew i 13 tysięcy krzewów.

Na skrzyżowaniu z Siedmiogrodzką zmodernizowana zostanie sieć teletechniczna. "Od czwartku, 25 września pomiędzy Siedmiogrodzką i Towarową wykonawca rozpocznie prace przy instalacjach podziemnych: ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Później wybuduje nową jezdnię i chodniki" - wyjaśnia urząd miasta.

Planowane prace mają potrwać do końca roku.

Grzybowska w przebudowie. Zmiany w ruchu

Od czwartku zamknięty zostanie odcinek ulicy pomiędzy Przyokopową a Karolkową. Ruch wstrzymany będzie także na fragmencie Siedmiogrodzkiej – od Karolkowej do drogi wewnętrznej przy budynkach 1 i 1a. Objazd poprowadzi: Towarową, Prostą i Kasprzaka do Skierniewickiej.

"Grzybowską przy Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli pomiędzy Przyokopową i Towarową, kierowcy pojadą w jednym kierunku – do Towarowej. Z kolei piesi przejdą tylko po stronie muzeum. Do Przyokopowej można dojechać od Prostej" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo na Karolkowej przy skrzyżowaniu z Grzybowską będzie obowiązywać jeden kierunek ruchu, kierowcy przejadą jedynie w stronę Wolskiej. Do dyspozycji pieszych będzie tylko jedna zebra. Kierowcy muszą być też gotowi na zamknięcie prawego pasa ulicy Towarowej w stronę ronda Daszyńskiego w rejonie skrzyżowania z Grzybowską.

Zamknięty będzie również fragment drogi dla rowerów na ulicy Towarowej. Obok zostanie wyznaczony ciąg pieszo-rowerowy. Rowerzyści nie skorzystają także z jednego z przejazdów przez Towarową.

Autobusy na objazdach

W związku z remontem trasę zmienią także autobusy linii 106. W obu kierunkach pojazdy komunikacji miejskiej pojadą ulicą Płocką do Kasprzaka, a dalej Prostą i Towarową do Grzybowskiej.

Prace prowadzone są przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, wykonawcą jest firma Strabag Sp. z o.o. Łączny koszt inwestycji to 50,8 mln zł.