Drony sprawdzają stan dachów na Woli

Na Woli dachy miejskich budynków kontrolowane są za pomocą dronów. Jak zapewnia tamtejszy urząd, to oszczędność czasu i większe bezpieczeństwo.

Dotychczas, by sprawdzić stan kominów, piorunochronów czy rynien na każdy budynek musiał wejść technik i dokładnie opisać stan poszczególnych elementów. - To jednak już przeszłość. Dziś dzięki najnowszym technologiom robimy dokumentację z powietrza, a eksperci stworzą swoje raporty w biurach - mówi cytowany w komunikacie Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Bez ryzyka wypadku

W ten sposób sprawdzono 84 należące do miasta nieruchomości na Woli, którymi zarządza Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.

- Za nami loty dokumentacyjne nad budynkami, których stan dachów sprawdzamy. Teraz przyszedł czas na analizę zebranych danych - informuje z kolei Mateusz Matejewski, dyrektor wolskiego ZGN. Przekonuje, że zastosowanie nowoczesnych technologii ma same plusy. - Kontrola dronem pozwala nam podlecieć w najbardziej strome miejsca, a także zobaczyć dachy pustostanów wyłączonych z użytkowania. Wszystko to bez ryzyka, że w trakcie prac na wysokości dojdzie do wypadku - chwali rozwiązanie Matejewski.