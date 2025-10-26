Wybuch i pożar auta na wjeździe do stacji paliw. Nagranie

Wybuch i pożar auta na wjeździe do stacji paliw Źródło: Ania/ Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o pożarze otrzymaliśmy na Kontakt24. Autor wysłał też wideo, na którym widać akcję gaśniczą. W pewnym momencie słychać także wybuch palącego się auta.

O zdarzenie zapytaliśmy straż pożarną. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 1.15. Wynikało z niego, że pali się samochód osobowy. Po dojeździe na miejsce zdarzenia samochód marki Ford objęty był w większości pożarem. Auto znajdowało się na wjeździe do stacji paliw. Poruszał się nim tylko kierowca, nie był poszkodowany - przekazał nam w niedzielę Maciej Jabłoński ze stołecznej straży pożarnej. Jak dodał, pożar został ugaszony i akcja zakończyła się około godziny 2.

Płonący samochód, Warszawa Źródło: Ania/ Kontakt24

Pożar auta przed stacją paliw Źródło: Ania/ Kontakt24