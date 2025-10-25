Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 23 października na Lotnisku Chopina w Warszawie. Do kontroli granicznej po przylocie samolotu z Kutaisi stawiła się 42-letnia obywatelka Gruzji. Kobieta przedstawiła oryginalny paszport oraz dokumenty uzupełniające, które - według jej deklaracji - miały potwierdzać zamiar podjęcia pracy w charakterze pracownika tymczasowego w Polsce.

Dokument dotyczył innej osoby

"Wśród przedstawionych dokumentów znajdowało się oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowane rzekomo w jednym z urzędów pracy w Olsztynie. Dokument wzbudził wątpliwości funkcjonariusza Straży Granicznej co do jego autentyczności. Po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji potwierdzono, że oświadczenie zostało całkowicie podrobione na wzór oryginalnego, a faktycznie zarejestrowany dokument dotyczył innego obywatela Gruzji" - przekazała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.

W związku z tym cudzoziemce wydano decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a podrobione oświadczenie zatrzymano jako dowód w sprawie. "Kobieta usłyszała zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej podstępem wbrew przepisom, posługując się podrobionym dokumentem" - zaznaczyła rzeczniczka.

Do czasu powrotnego wylotu do Kutaisi, 42-latka została umieszczona w kompleksie pomieszczeń dla osób niezaakceptowanych na wjazd Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD