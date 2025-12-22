Logo TVN Warszawa
Cudzoziemka poszukiwana czerwoną notą zatrzymana na Okęciu

Poszukiwany przez Interpol wpadł na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Na Lotnisku Chopina została zatrzymana 63-letnia obywatelka Chin poszukiwana przez Francję europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Jak informuje straż graniczna, chodzi o popełnione przestępstwa o charakterze kryminalnym i gospodarczym.

Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec przekazała, że do zatrzymania doszło w niedzielę bezpośrednio po przylocie kobiety z Rzymu.

Podała, że europejski nakaz aresztowania został wydany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw gospodarczych i finansowych oraz czynów godzących w porządek i bezpieczeństwo publiczne. Czerwona nota Interpolu dotyczyła oszustw, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Kobieta zostanie przewieziona do warszawskiej prokuratury, gdzie prowadzone będą dalsze czynności procesowe związane z realizacją ENA.

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Inna Poliakovska / Shutterstock

Interpol Lotnisko Chopina Straż Graniczna
