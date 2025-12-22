Cudzoziemka poszukiwana czerwoną notą zatrzymana na Okęciu

Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec przekazała, że do zatrzymania doszło w niedzielę bezpośrednio po przylocie kobiety z Rzymu.
Podała, że europejski nakaz aresztowania został wydany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw gospodarczych i finansowych oraz czynów godzących w porządek i bezpieczeństwo publiczne. Czerwona nota Interpolu dotyczyła oszustw, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Kobieta zostanie przewieziona do warszawskiej prokuratury, gdzie prowadzone będą dalsze czynności procesowe związane z realizacją ENA.
Źródło: PAP
