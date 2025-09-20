Logo TVN Warszawa
Warszawa
Włochy

Mieli wylecieć wieczorem, nadal są na lotnisku. Awaria i opóźniony lot do Turcji

Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Pasażerowie lecący z Warszawy do miasta Izmir w Turcji zgłosili się do nas z informacją o opóźnieniach. Ich lot miał odbyć się w piątek o godzinie 23, poinformowano ich jednak, że samolot nie poleci i muszą czekać. Organizator wycieczki potwierdza, że są kłopoty i wskazuje nowy termin wylotu zaplanowany na sobotni wieczór.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o opóźnionym locie z Warszawy do Turcji. Jak przekazał czytelnik, który się z nami skontaktował, planowo lot miał odbyć się w piątek o godzinie 23 z warszawskiego Lotniska Chopina do tureckiego miasta Izmir. - Chodzi o lot nr 3Z 7200 linii Smartwings zorganizowany przez biuro podróży Itaka. Wczoraj otrzymaliśmy informację o awarii samolotu i zostanie dla nas podstawiona inna maszyna, która miała dolecieć do Polski z Czech w sobotę na godzinę 7 rano. Po tej godzinie dowiedzieliśmy się, że teoretycznie samolot jest, ale załogi nie ma - relacjonował. 

Brak miejsc hotelowych i voucher na jedzenie

- O godzinie 9:30 otrzymaliśmy informację, że lot odbędzie się dziś o godzinie 19:30. Powiedziano nam, że z powodu zapełnienia pobliskich hoteli w związku z dużym koncertem w mieście, nie ma dostępnych dla nas miejsc hotelowych. Zaproponowano pozostanie na lotnisku z voucherem na jedzenie na 100 złotych lub przedrukowanie karty pokładowej i wyjście na ten czas z lotniska. Bagaży nie wydają. Jedynie dla osób z dziećmi. Jest to dosyć problematyczne, bo nawet jak ktoś chce się zatrzymać w hotelu na własną rękę to w zasadzie ma tylko tyle co pod ręką, czyli niewiele - opisywał w sobotę rano.

Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Źródło: Kontakt24/ Jerry

Mężczyzna dodał, że biuro podróży przekazało również informację o prawie podróżnych do ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystane w Turcji noclegi, a także o odszkodowanie za opóźniony lot. 

Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Źródło: Kontakt24/ Jerry
Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Źródło: Kontakt24/ Jerry

Nowy termin wylotu i zwrot za nocleg

O potwierdzenie tych informacji poprosiliśmy Itakę. "Rejs linii Smartwings z Warszawy do Izmiru (nr TVP 7200) z wylotem planowanym na godzinę 22:50 w dniu 19.09.2025 ma opóźnienie. Zgodnie z aktualnym komunikatem, nowy termin wylotu wyznaczono na dziś (20 września 2025 r.) na godzinę 19:30. Przewoźnik jednak szuka rozwiązań i zastrzega, że wylot może nastąpić szybciej - wówczas niezwłocznie przekażemy Klientom taką informację" - przekazała nam Danuta Korwin-Małaczyńska, kierownik ds. reklamacji z centrum obsługi klienta Itaki.

"Pasażerom oczekującym na rejs zapewniono posiłki oraz możliwość powrotu taksówką do domu. Już teraz gwarantujemy Klientom Itaki zwrot za niewykorzystany nocleg, o czym już ich poinformowaliśmy. O kolejnych decyzjach i ewentualnych zmianach będziemy informować Klientów na bieżąco" - zapewniła przedstawicielka biura podróży.

Autorka/Autor: est, katke/tok

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Jerry

Lotnisko Chopina
