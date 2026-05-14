Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wesoła

Budowa kulturoteki stanęła, umowa z wykonawcą zerwana

|
Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Wesoła, dzielnica Warszawy
Źródło wideo: Google
Źródło zdj. gł.: XYSTUDIO
Cztery lata od ogłoszenia inwestycji i dwa lata po rozpoczęciu prac Urząd Dzielnicy Wesoła zerwał umowę z wykonawcą kulturoteki w Starej Miłośnie. Inwestycja miała być gotowa latem tego roku.

"Zarząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy w stosownym oświadczeniu odstąpił od umowy z firmą MKL-BUD, generalnym wykonawcą inwestycji pn. 'Budowa Kulturoteki', z winy Wykonawcy" - poinformował w mediach społecznościowych urząd.

Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Źródło zdjęcia: XYSTUDIO

Szykują się do drugiego przetargu

Jak przekazali dzielnicowy urzędnicy, decyzję poprzedziła analiza stanu zaawansowania robót.

"Pomimo działań podejmowanych przez dzielnicę, w tym przedłużenia terminu realizacji umowy, dotychczasowy postęp prac, brak realnego harmonogramu oraz brak skutecznego planowania robót nie pozwalały uznać, że inwestycja zostanie ukończona w terminie określonym umową, tj. do 24 lipca 2026 r" - wskazano we wpisie.

Co dalej? Urzędnicy wytłumaczyli, że prowadzą inwentaryzację budowy i przygotowują się jej zabezpieczenia. "W następnej kolejności zostanie przygotowane nowe postępowanie przetargowe na dokończenie inwestycji" - zapewniono.

Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Źródło zdjęcia: XYSTUDIO

Prace rozpoczęły się w 2024 roku

Nowoczesny budynek zaprojektowała pracowania XYSTUDIO. Umowę z biurem podpisano w październiku 2022 roku. Później dzielnica zaczęła szukać wykonawcy prac budowlanych.

W połowie lipca 2024 roku ogłoszono, że roboty mogą ruszać, a zrealizuje je ogłosił MKL-BUD. "Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, za niecałe dwa lata będziemy się cieszyć wspaniałą, nowoczesną kulturoteką" - zapowiadał wówczas urząd. Koszt realizacji szacowano wówczas na 15 milionów złotych.

Na parterze przewidziano bibliotekę z wypożyczalnią, a także: pokój cichej pracy, salę warsztatową, pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne.

Na pierwszym i drugim piętrze ma działać ośrodek kultury z salą widowiskową na 150 osób i sceną. Zaplanowano salę taneczną, gimnastyczną i muzyczną połączoną ze studiem nagrań. Zaprojektowano też miejsce do organizacji wystaw i klubową kawiarenkę.

Sala widowiskowa, studio nagrań, kawiarenka. W Wesołej ma powstać nowoczesna Kulturoteka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sala widowiskowa, studio nagrań, kawiarenka. W Wesołej ma powstać nowoczesna Kulturoteka

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Kiedyś nie było aż tylu pacjentów"
TVN24
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
Wypadek na stacji Rondo ONZ (zdj. ilustracyjne)
Wypadek w metrze. Utrudnienia na drugiej linii
Wola
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
TVN24
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
TVN24
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
TVN24
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
TVN24
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
TVN24
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
TVN24
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
TVN24
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
Okolice
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
TVN24
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
TVN24
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
TVN24
Szef MSZ Radosław Sikorski
"Jest świetnym ministrem, ale czasami trzeba tupnąć nogą"
JEDEN NA JEDEN
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
TVN24
Mężczyzna zgłosił kradzież auta, do której w ogóle nie doszło
Sprzedał samochód i zgłosił jego kradzież
TVN24
Alicja Szemplińska
Na Eurowizję miała jechać już kilka lat temu. Co się stało?
TVN24
FPF
Ekstradycja Ziobry? Żurek: tutaj mamy poważny problem
Aleksandra Sapeta
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
TVN24
Jasionka. Amerykańscy żołnierze w bazie (zdjęcie z 2022 roku)
"Nieprawda". MON dementuje informacje o ograniczeniu wojsk USA w Polsce
TVN24
Zbigniew Ziobro
Prokuratura o ekstradycji Ziobry, Magyar będzie w Polsce, wirus na kolejnym statku
TO WARTO WIEDZIEĆ
Ulewa, burza, deszcz
Rozległy front zafaluje. Opady będą obfite
METEO
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
TVN24
Jednym z objawów nadmiaru androgenów u kobiet jest trądzik
Już nie ma zespołu policystycznych jajników. Zmieniono nazwę choroby
Zuzanna Kuffel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki