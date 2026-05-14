Wesoła Budowa kulturoteki stanęła, umowa z wykonawcą zerwana

Wesoła, dzielnica Warszawy

"Zarząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy w stosownym oświadczeniu odstąpił od umowy z firmą MKL-BUD, generalnym wykonawcą inwestycji pn. 'Budowa Kulturoteki', z winy Wykonawcy" - poinformował w mediach społecznościowych urząd.

Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła Źródło zdjęcia: XYSTUDIO

Szykują się do drugiego przetargu

Jak przekazali dzielnicowy urzędnicy, decyzję poprzedziła analiza stanu zaawansowania robót.

"Pomimo działań podejmowanych przez dzielnicę, w tym przedłużenia terminu realizacji umowy, dotychczasowy postęp prac, brak realnego harmonogramu oraz brak skutecznego planowania robót nie pozwalały uznać, że inwestycja zostanie ukończona w terminie określonym umową, tj. do 24 lipca 2026 r" - wskazano we wpisie.

Co dalej? Urzędnicy wytłumaczyli, że prowadzą inwentaryzację budowy i przygotowują się jej zabezpieczenia. "W następnej kolejności zostanie przygotowane nowe postępowanie przetargowe na dokończenie inwestycji" - zapewniono.

Prace rozpoczęły się w 2024 roku

Nowoczesny budynek zaprojektowała pracowania XYSTUDIO. Umowę z biurem podpisano w październiku 2022 roku. Później dzielnica zaczęła szukać wykonawcy prac budowlanych.

W połowie lipca 2024 roku ogłoszono, że roboty mogą ruszać, a zrealizuje je ogłosił MKL-BUD. "Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, za niecałe dwa lata będziemy się cieszyć wspaniałą, nowoczesną kulturoteką" - zapowiadał wówczas urząd. Koszt realizacji szacowano wówczas na 15 milionów złotych.

Na parterze przewidziano bibliotekę z wypożyczalnią, a także: pokój cichej pracy, salę warsztatową, pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne.

Na pierwszym i drugim piętrze ma działać ośrodek kultury z salą widowiskową na 150 osób i sceną. Zaplanowano salę taneczną, gimnastyczną i muzyczną połączoną ze studiem nagrań. Zaprojektowano też miejsce do organizacji wystaw i klubową kawiarenkę.

